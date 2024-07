Los ministros de Economía de la UE reprenden al Gobierno húngaro y piden priorizar el apoyo a Ucrania

Piden a Hungría actuar como intermediario "neutro y honesto"

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE, el Ecofin, han reprendido este martes al Gobierno húngaro por instrumentalizar la presidencia rotatoria del Consejo para sus propios fines, en referencia al pulso del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que viajó por sorpresa a Moscú en contra de la posición de la UE de apoyo sin fisuras a Ucrania.

Los Veintisiete han pedido también a la presidencia húngara del Consejo, en el primer Ecofin de su semestre, que mantenga el apoyo financiero a Ucrania entre sus principales prioridades para la segunda mitad del año, después de que el ministro de Economía de Hungría, Mihály Varga, haya presentado su programa de trabajo.

La más crítica ha sido su homóloga sueca, Elisabeth Svantesson, quien ha confesado, en declaraciones a los medios, tener "sentimientos encontrados" a su llegada a la reunión. "Estoy a la vez enfadada y triste por el inicio de la presidencia húngara", ha admitido Svantesson, quien considera que con su viaje a Moscú, Orbán "ha insultado no sólo Ucrania, sino también a los 27 Estados miembro".

"Todo se ve ensombrecido por el hecho de que Orbán haya arrancado la presidencia con una visita a Putin, reconozco que me enojó; me ha parecido triste que Hungría empezara así porque para muchos de nosotros Ucrania es una prioridad y cuando leo el programa no lo veo reflejado", ha lamentado la ministra sueca, a la que han secundado todos sus colegas.

En este sentido, la ministra finlandesa de Finanzas, Riikka Purra, ha reclamado que "el apoyo contundente de la UE debe proseguir y aumentar", una petición a la que se ha sumado su homólogo alemán, Christian Lindner, quien ha recordado que "Ucrania tiene que saber quiénes son sus socios y amigos".

Lindner también ha criticado que la presidencia haya comenzado con una "iniciativa por cuenta propia que ha generado una gran decepción", mientras que su colega neerlandés, Eelco Heinen, ha precisado que "la presidencia rotatoria no tiene mandato para tratar con Putin en nombre de la UE".

Por su lado, las delegaciones irlandesa y lituana han pedido a Hungría actuar como intermediario "neutro y honesto", al tiempo que Francia ha incidido en la necesidad de mantener el principio de unidad por encima de "iniciativas por cuenta propia que la debiliten".

"Lo importante para la Comisión Europea, y así lo han reiterado los ministros, es que el apoyo a Ucrania siga ocupando un lugar destacado en nuestra agenda entre las principales prioridades, y que este apoyo dure todo el tiempo que sea necesario", ha subrayado también el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Respuesta de hungría

En respuesta a la reprimenda de sus colegas, el ministro húngaro ha defendido su disposición a incluir en la agenda un intercambio de impresiones periódico sobre el impacto económico y financiero de la guerra en Ucrania, a lo que ha añadido que la presidencia húngara "mantiene su compromiso de cooperación sincera con todos los Estados miembro e instituciones".

Todo ello pese al boicot a sus reuniones informales iniciado por Suecia y al que se han sumado ya varios gobiernos, así como la Comisión Europea, en respuesta al pulso del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que viajó por sorpresa a Moscú en contra de la posición de la UE de apoyo sin fisuras a Ucrania.

Al respecto, Varga ha señalado que se les ha invitado a los actos de la presidencia "para encontrar soluciones comunes y resolver los problemas comunes de la UE" aunque, por supuesto, "son libres de decidir si participan en ellos".

