Los ministros de Exteriores de la UE aprueban sanciones a la flota rusa en la sombra, dice responsable

BRUSELAS, 15 dic (Reuters) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron sanciones a los facilitadores de la flota de petroleros rusos en la sombra, según informó el lunes un responsable de la UE.

Las sanciones afectan a nueve de los denominados facilitadores de la flota en la sombra, que son hombres de negocios vinculados a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil y a empresas navieras que poseen y gestionan petroleros, así como a 14 personas y entidades incluidas en el marco de sanciones por amenazas híbridas del bloque, dijo el responsable de la UE. (Información de Lili Bayer, redacción de Louise Breusch Rasmussen, edición de Inti Landauro, edición en español de Jorge Ollero Castela)