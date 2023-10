El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, y su homólogo palestino, Riad al Maliki, finalmente no han participado en la reunión extraordinaria de la Unión Europea para abordar la situación en Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado fin de semana contra Israel.

Fuentes europeas han confirmado a Europea Press que, a pesar de que el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, había invitado a Cohen y Al Maliki a esta reunión extraordinaria, finalmente la cita se ha celebrado "sin invitados externos".

Desde la oficina del ministro israelí ya habían adelantado que este no es momento "de equilibrios ni discusiones teóricas", sino que es momento de centrarse en "una guerra decisiva e intransigente contra el terrorismo palestino", según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Fuentes europeas adelantaron el lunes a Europa Press que este martes se celebraría una reunión extraordinaria por videoconferencia en la que abordar las "implicaciones y consecuencias" del ataque sin precedentes de Hamás en suelo israelí, así como posibles "respuestas y próximos pasos" a dar por parte de Bruselas.

Israel ha confirmado hasta ahora más de 900 muertos y 2.700 heridos desde el inicio de la ofensiva de Hamás, lanzada el sábado y respaldada por Yihad Islámica, mientras que más de 800 palestinos y 3.700 han resultado heridos a consecuencia de los bombardeos y ataques de Israel contra la Franja.