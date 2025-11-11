Los ministros de Exteriores turco y egipcio debaten el alto el fuego y la posguerra en Gaza

ANKARA, 11 nov (Reuters) - Los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía y Egipto debatirán el miércoles en Ankara el alto el fuego en Gaza y los esfuerzos internacionales para reconstruir el enclave una vez finalizada la guerra, según informó el martes una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores turco.

Turquía, miembro de la OTAN, ha sido uno de los países que más ha criticado el ataque israelí de dos años contra Gaza, calificándolo de genocidio, algo que Israel niega. Junto con Egipto y Qatar, ha ayudado a mediar en el frágil alto el fuego, convirtiéndose en un actor crucial y prometiendo supervisar la estricta aplicación del acuerdo.

La fuente indicó que el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, recibiría a su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, para las conversaciones del miércoles sobre las posibles siguientes fases del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Fidan afirmará que, a pesar de las violaciones de Israel, la parte palestina se atiene a las condiciones del alto el fuego y gestiona el proceso de forma positiva, dijo la fuente, que añadió que Fidan también señalará la necesidad de que las potencias mundiales ayuden a reconstruir el enclave y repetirá la oferta de Turquía de desempeñar un papel en tales esfuerzos.

Israel y el grupo miliciano palestino Hamás se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de incumplir el acuerdo de tregua de octubre. Israel afirma que Hamás está dando largas a la devolución de los restos de los rehenes y Hamás afirma que Israel sigue obstruyendo la entrega de ayuda.

A instancias de Estados Unidos, Turquía ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de unirse a las fuerzas de tarea para supervisar la aplicación del alto el fuego, incluida una fuerza internacional de estabilización para la que se está buscando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, Israel ha expresado su oposición a dicha participación turca, afirmando que no habría fuerzas de Turquía presentes en Gaza.

Los ministros también celebrarán la reunión inaugural del Grupo de Planificación Conjunta Turquía-Egipto, según la fuente. La reunión convocará a responsables para trabajar en los preparativos de las conversaciones de alto nivel que se celebrarán en El Cairo el próximo año, en línea con un acuerdo firmado el año pasado.

Ankara ha elogiado en repetidas ocasiones a Egipto por su papel a la hora de acoger y facilitar los envíos de ayuda humanitaria para Gaza. Ha enviado miles de toneladas de ayuda y se ha ofrecido a ayudar a Hamás a encontrar los cuerpos de los rehenes israelíes según el acuerdo.

Este mes, ministros de siete países musulmanes se reunieron en Estambul para hablar de Gaza, pero Egipto no asistió al encuentro.

Fidan también mantuvo conversaciones con representantes estadounidenses sobre Siria y Gaza durante una visita a Washington el lunes, tras la cual dijo que habían discutido los posibles pasos siguientes en el acuerdo de alto el fuego.

