Por Katherine Masters

NUEVA YORK, 24 nov (Reuters) - Los minoristas esperan que las previsiones metereol√≥gicas de un "Black Friday" fresco y seco en gran parte de Estados Unidos atraigan a millones de compradores a sus tiendas en el arranque de la temporada clave de compras navide√Īas.

Pero con muchos compradores sometidos a presiones financieras, se espera que el gasto navide√Īo en Estados Unidos aumente al ritmo m√°s lento de los √ļltimos cinco a√Īos. La mayor√≠a de los grandes minoristas redujeron dr√°sticamente sus contrataciones estacionales.

"Los consumidores siguen siendo muy cautelosos, as√≠ que si las ventas navide√Īas suben, creemos que se deber√° al aumento de los precios por la inflaci√≥n", dijo Jessica Ram√≠rez, analista de investigaci√≥n de Jane Hali & Associates.

Seg√ļn una encuesta realizada a 8.424 adultos a principios de noviembre por la Federaci√≥n Nacional de Minoristas de Estados Unidos, los compradores estadounidenses tienen previsto gastar un promedio de 875 d√≥lares en sus compras navide√Īas, 42 d√≥lares m√°s que el a√Īo pasado.

El mercado espera que este a√Īo un r√©cord de 130,7 millones de personas compren en tiendas y por Internet en Estados Unidos durante el "Black Friday", seg√ļn sus estimaciones.

Originalmente conocido por las multitudes que hacen cola en las grandes tiendas minoristas de Estados Unidos, el "Black Friday" se ha trasladado a Internet y se ha globalizado.

Seg√ļn una encuesta de PwC, en Francia, Italia y Espa√Īa, la mayor√≠a de los compradores planeaban comprar ropa el "Black Friday", mientras que los productos electr√≥nicos ocupaban el segundo lugar.

Seg√ļn la encuesta, los compradores franceses prev√©n gastar un promedio de 295 euros (322 d√≥lares) el "Black Friday".

Los ejecutivos afirman que el auge de las compras por Internet ha restado importancia al "Black Friday" como acontecimiento de un solo día. Los minoristas, desde Macy's a Amazon, lanzan ahora ofertas ya en octubre y a menudo ofrecen descuentos adicionales más cerca de Navidad, dijo el presidente ejecutivo de Macy's, Jeff Gennette, a los inversores este mes.

La mayor√≠a de las tiendas estadounidenses cerraron el D√≠a de Acci√≥n de Gracias, pero abrir√°n a los compradores a las 5 o 6 de la ma√Īana del viernes.

Una coalición de organizaciones activistas, entre ellas el grupo antibelicista "Act Now to Stop War and End Racism", ha convocado "interrupciones y concentraciones" en los principales centros comerciales el "Black Friday" para exigir un alto el fuego y el fin de la ayuda a Israel.

El Departamento de Polic√≠a de Nueva York dijo el mi√©rcoles que "actualmente no hay amenazas cre√≠bles a ning√ļn evento individual o a la ciudad de Nueva York en general" durante el fin de semana festivo.

En las llamadas posteriores a los resultados de esta semana, los minoristas, desde Kohl's hasta Nordstrom, dijeron a los inversores que hab√≠an invertido en chaquetas, jers√©is de cachemira y botas Ugg para atraer a los compradores navide√Īos tras un octubre inusualmente c√°lido. Macy's tambi√©n promocion√≥ sus ofertas del "Black Friday" en ropa de temporada, incluyendo descuentos de entre el 60% y el 65% en abrigos para hombre y mujer, seg√ļn su p√°gina web.

No cabe duda de que algunos minoristas celebran sus mayores rebajas durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias, y los grandes almacenes, como Walmart, Lowe's y Home Depot, mantuvieron o aumentaron sus descuentos anunciados.

La mayor preocupaci√≥n de los minoristas el viernes es si estas ofertas convencer√°n a los consumidores, cansados de la inflaci√≥n, de realizar gastos. Varias categor√≠as de productos que fueron las m√°s vendidas en el "Black Friday" en a√Īos anteriores han sido las m√°s afectadas por la reciente ca√≠da del gasto discrecional, seg√ļn Mari Shor, analista de renta variable de Columbia Threadneedle Investments.

Best Buy, por ejemplo, está ofreciendo entre 100 y 1.600 dólares de descuento en productos electrónicos, como computadores portátiles, televisores de pantalla plana y batidoras KitchenAid, después de decir a los inversores esta semana que los compradores siguen aplazando las compras de gran valor.

La ca√≠da del gasto en lujo tambi√©n ha llevado a grandes almacenes como Bergdorf Goodman y Nordstrom a ofrecer grandes descuentos en art√≠culos como zapatos de Balenciaga y pendientes de Oscar de la Renta. "Los dise√Īadores siguen bajo presi√≥n, sobre todo en zapatos y bolsos, y seguimos ajustando nuestro inventario para satisfacer esa demanda", dijo el martes a los inversores el presidente de Nordstrom, Pete Nordstrom.

El propietario del centro comercial Westfield dijo que espera m√°s visitantes a sus centros comerciales en Reino Unido este a√Īo que en 2022, con un aumento de m√°s del 6% en lo que va de semana, seg√ļn Katie Wyle, jefe de gesti√≥n de centros comerciales del Reino Unido en Unibail-Rodamco-Westfield.

(1 dólar = 0,9168 euros)

(Reporte de Katherine Masters, reporte adicional de Mimosa Spencer en Par√≠s y Helen Reid en Londres; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)