Los misiles iraníes sacuden las ricas monarquías del Golfo y causan dos muertes

Explosiones sacudieron el sábado varias ciudades del Golfo, con dos muertos en Abu Dabi y columnas de humo sobre la icónica Palm de Dubái, en una ofensiva lanzada por Irán en represalia por ataques de Estados Unidos e Israel.

Teherán disparó misiles y drones contra aeropuertos, bases militares y zonas residenciales de los ricos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar o Kuwait, en una escalada que reavivó temores de conflagración en una región que suele proyectar estabilidad y reúne una amplia población expatriada.

"Vinimos al Golfo porque es conocido por ser más seguro que Líbano. Ahora no sé qué hacer o qué pensar realmente", dijo a la AFP una mujer libanesa en Riad tras verse sacudida por las explosiones.

Uno de los países más golpeados fue Emiratos Árabes. Según su Ministerio de Defensa, 137 misiles y 209 drones fueron dirigidos contra su territorio, aunque la mayoría fueron interceptados.

En el aeropuerto Zayed de Abu Dabi, una persona murió y siete resultaron heridos en un "incidente", dijo el gestor de la terminal. En el centro de la ciudad, la caída de restos de un misil mató a un civil pakistaní, señalaron las autoridades.

En Dubái, cuatro personas resultaron heridas en el lujoso complejo turístico The Palm, erigido sobre una isla artificial, y otras cuatro en el aeropuerto. Además, restos de drones incendiaron el hotel de lujo Burj Al Arab y el puerto de la ciudad.

También se registraron ocho heridos en Catar, uno de ellos en estado crítico. Las autoridades del país aseguraron que Irán había lanzado 65 misiles y 12 drones, la mayoría interceptados.

"Estamos asustados de qué futuro nos espera ahora y no podemos decir cómo serán los próximos días", dijo Maha Manbaz, estudiante de enfermería en Doha.

- "Me heló la sangre" -

Irán ya había amenazado con atacar las bases estadounidenses en las monarquías del Golfo si su territorio era atacado.

Testigos vieron columnas de humo elevarse de las bases en Abu Dabi y Baréin, sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense. Un dron golpeó el aeropuerto de Kuwait y una base donde se aloja personal de Washington.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que ningún buque norteamericano fue alcanzado y que los daños a sus instalaciones fueron "mínimos".

En Manama, la capital de Baréin, resultaron golpeados edificios residenciales. "El sonido de la primera explosión me heló la sangre", relató una residente de 50 años cerca de la base estadounidense en ese país.

En declaraciones a la cadena estadounidense NBC, el canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que los ataques no iban dirigidos a los países del Golfo, sino a las bases estadounidenses.

Aun así, los gobiernos de Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Catar declararon que se reservan el derecho de responder a los ataques iraníes.

Las monarquías petroleras de la región, estrechas aliadas de Washington, enfrentan desde hace años una relación compleja con Irán, su vecino en la otra orilla del Golfo.

"Los Estados del Golfo están atrapados entre Irán e Israel y cargan con las consecuencias", dijo a AFP Bader al Saif, profesor en la Universidad de Kuwait.