Los momentos clave que definieron la carrera de Lando Norris hacia el título de Fórmula 1

Después de que el piloto de McLaren, Lando Norris, asegurara su primer título de Fórmula Uno en el Gran Premio de Abu Dabi el domingo, este es un vistazo a algunos momentos clave que ayudaron a decidir la lucha por el campeonato.

Norris se mantiene firme

El campeón defensor Max Verstappen ganó el GP de Abu Dabi saliendo desde la primera posición para Red Bull, pero Norris mantuvo la calma para terminar tercero.

Habiendo entrado a la carrera con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen, Norris hizo lo suficiente para vencer a Verstappen por dos puntos en la clasificación general y para terminar 13 puntos por delante de su compañero en McLaren, Oscar Piastri, quien quedó segundo en la carrera.

Un comienzo resbaladizo

La primera carrera de la temporada en Australia tuvo un momento fugaz en la lluvia con un impacto desproporcionado en la clasificación.

Lloviendo, Norris y Piastri se salieron de la pista. El británico controló el deslizamiento y continuó hacia la victoria en Melbourne, mientras que Piastri se salió de la pista y terminó noveno frente a su público local. Eso significó que Norris tomó ventaja de 23 puntos en la clasificación.

También ayudó a Verstappen a asegurar un segundo lugar que contribuyó a su conteo de puntos más adelante. Lewis Hamilton fue décimo en un resultado que allanó el camino para una primera temporada decepcionante con Ferrari.

Los momentos más bajos de Norris

Preguntado antes del Gran Premio de Abu Dhabi sobre los momentos que podrían haber cambiado la carrera por el título, Norris señaló su colisión con Piastri en el GP de Canadá en junio.

Norris estaba persiguiendo a Piastri con tres vueltas para el final cuando intentó un adelantamiento ambicioso, golpeando a su compañero de equipo y chocando contra el muro. Posteriormente se disculpó con el australiano y con todo el equipo McLaren.

Otros errores notables incluyeron un choque en la clasificación en Arabia Saudí, y una falla de motor en el Gran Premio de los Países Bajos que afectaron las esperanzas de Norris. Pero la victoria en casa en el Gran Premio de Gran Bretaña fue un punto emocional alto. "Recordaré esto más que nada", dijo.

Red Bull bajo nueva dirección

Verstappen resurgió en la lucha por el título en la segunda mitad de la temporada, y coincidió con un terremoto en Red Bull.

El veterano director del equipo, Christian Horner, fue destituido después del Gran Premio de Gran Bretaña, justo a la mitad de la campaña. En ese momento, Verstappen estaba luchando por igualar el ritmo de los McLaren y no se había comprometido a estar con el equipo para 2026. Semanas después, dijo que se quedaría.

Laurent Mekies reemplazó a Horner y supervisó un cambio que comenzó con una victoria en una carrera sprint para Verstappen en Bélgica y seis victorias más desde entonces. No todo ha sido fácil: en un momento, Verstappen se encontró a 104 puntos del liderato, pero Red Bull está firmemente de vuelta entre los mejores equipos de F1.

Decisiones controversiales

Las "reglas papaya" de McLaren comenzaron con una declaración simple: "déjenlos correr", pero rápidamente se complicaron.

Las reglas y precedentes se negociaron por radio del equipo, más notoriamente en el Gran Premio de Italia, cuando se le pidió a Piastri que cediera un lugar a Norris, quien había tenido una parada en boxes lenta. Para Piastri, una parada lenta debería ser simplemente parte de la carrera.

McLaren también tuvo que intervenir, aunque no se hicieron públicas las “consecuencias” dos carreras después cuando Norris y Piastri hicieron contacto en la primera vuelta en Singapur.

Fin de semana de pesadilla de Piastri

Australia esperaba a su primer campeón en 45 años después de que Piastri terminara en el podio en 14 de las primeras 16 carreras de la temporada, ganando siete. Era una consistencia a nivel de campeonato.

Luego vino Bakú.

Con el paddock de F1 todavía zumbando por la decisión de McLaren a favor de Norris en Italia, Piastri tuvo el peor fin de semana de su carrera en Azerbaiyán en septiembre, y todo se derrumbó a partir de ese momento.

El australiano chocó en la clasificación, luego se adelantó en la salida y se impactó en la primera vuelta. Volvió a subir al podio hasta el Gran Premio de Qatar más de dos meses después.

McLaren le da impulso a Verstappen

Verstappen hubiera llegado a Abu Dabi fuera de la contienda si no fuera por dos costosos errores de McLaren que ayudaron al cuatro veces campeón de Red Bull a volver a la pelea.

El primero fue un error de configuración en el Gran Premio de Las Vegas que significó que los autos de Norris y Piastri estaban demasiado cerca del suelo, causando un desgaste ilegal debajo del auto. Ambos fueron descalificados.

En la siguiente carrera, una semana después en Qatar, McLaren optó por no llamar a Norris y Piastri para poner neumáticos nuevos bajo un coche de seguridad. Todos los demás equipos hicieron paradas. Gracias a esa decisión, Verstappen ganó la carrera y dejó a Piastri "sin palabras" en segundo lugar, con Norris en cuarto.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes