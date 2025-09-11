Los Mossos investigan la muerte de un hombre en Vilanova (Barcelona) con signos de criminalidad
Los Mossos investigan la muerte de un hombre en Vilanova (Barcelona) con signos de criminalidad
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BARCELONA, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -
Agentes de los Mossos d'Esquadra de División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Sur (RPMS) investigan la muerte de un hombre en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Según informan en un comunicado este jueves, sobre las 7 horas se ha recibido un aviso de la localización de un cuerpo sin vida en unos jardines de la localidad y, a su llegada, han comprobado que se trataba de un hombre "que presentaba signos de criminalidad". El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha certificado la muerte de esa persona y el Área de Investigación Criminal de la RPMS ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte.
Otras noticias de Homicidio
Más leídas
- 1
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 2
Los Pumas - Australia: la formación titular para el desquite en Sydney, por el Rugby Championship
- 3
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
- 4
Todo cambió, pero aún no llega octubre