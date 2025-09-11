LA NACION

Los Mossos investigan la muerte de un hombre en Vilanova (Barcelona) con signos de criminalidad

BARCELONA, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra de División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Sur (RPMS) investigan la muerte de un hombre en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Según informan en un comunicado este jueves, sobre las 7 horas se ha recibido un aviso de la localización de un cuerpo sin vida en unos jardines de la localidad y, a su llegada, han comprobado que se trataba de un hombre "que presentaba signos de criminalidad". El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha certificado la muerte de esa persona y el Área de Investigación Criminal de la RPMS ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte.

