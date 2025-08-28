LA NACION

Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Badalona (Barcelona)HAITHAM AL-SHUKAIRI - AFP

BARCELONA, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta de un hombre en Badalona (Barcelona), han confirmado este jueves fuentes del cuerpo policial a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', los hechos se habrían producido a primera hora de la mañana en la calle Alfons XII de la ciudad, frente al antiguo instituto B-9, en el barrio de Sant Roc de Badalona, tras una pelea.

El Ayuntamiento de Badalona se había comprometido con la desocupación de la instalación abandonada, y el alcalde, Xavier García Albiol, comparecerá este miércoles en rueda de prensa a las 13.00 horas para dar explicaciones del caso, que califican de asesinato.

