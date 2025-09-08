Los MTV VMA comienzan con Lady Gaga llevándose el premio a la artista del año

Los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA) comenzaron el domingo con Lady Gaga llevándose el premio de artista del año, preparando el escenario para una gran noche para la principal nominada.

Gaga también tendrá un número musical en la gala y terminó su discurso de aceptación diciendo que tenía que salir de la Arena UBS, donde se están llevando a cabo los VMA, para llegar al Madison Square Garden.

“Ser un artista es un intento de conectar las almas de las personas en todo el mundo”, afirmó. “Ser un artista es una disciplina y un oficio para llegar al corazón de alguien donde echa raíces, recordándoles soñar. Ser un artista es una responsabilidad de sonreír, bailar, llorar”.

Dedicó el premio a sus fans y rindió homenaje a su pareja, Michael Polansky. “Crear contigo ha sido algo hermoso”, expresó.

Los VMA, presentados por LL Cool J, comenzaron con un espíritu desenfrenado. Durante el monólogo de apertura de Cool J, un video de Doja Cat imitando a la personalidad de MTV de los años 80, Max Headroom, lo interrumpió. Su mensaje se transformó sin problemas en una actuación que comenzó con un solo de Kenny G.

Doja Cat, quien fue vista masticando casualmente su lápiz labial en la alfombra roja, se paseó por el escenario interpretando “Jealous Type” ante un estruendoso aplauso.

Al comienzo de la gala, la historia estaba en juego con Taylor Swift y Beyoncé quienes competían por convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMA. Cada una tiene 30 premios y solo fueron nominadas en la categoría de artista del año, por lo que la victoria de Gaga las dejará empatadas por otro año.

El fallecido Ozzy Osbourne será celebrado cuando algunos de los nombres más importantes del rock suban al escenario en su honor. Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, el británico YUNGBLUD y Nuno Bettencourt se unirán para ofrecer un popurrí de los mayores éxitos de Osbourne, un tributo que subraya su impacto en generaciones de músicos.

Mariah Carey recibirá el Premio Video Vanguard 2025. Los destinatarios anteriores incluyen a Katy Perry, Shakira, Beyoncé y Madonna.

Busta Rhymes recibirá el primer premio MTV VMA Rock the Bells Visionary Award durante el espectáculo, y Ricky Martin será honrado con el premio inaugural Premio Latin Icon. Ambos actuarán.

Otros artistas que se presentarán incluirán a Conan Gray, Tate McRae, Jelly Roll, Post Malone, Alex Warren, J Balvin, Sabrina Carpenter y sombr.

Los MTV VMA 2025 serán transmitidos por CBS por primera vez. También se transmitirán simultáneamente en MTV y estarán disponibles para streaming en Paramount+ en Estados Unidos.

La periodista de AP, Maria Sherman, contribuyó a este despacho desde Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.