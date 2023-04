Los musulmanes de Ucrania rezan y ayunan por la "victoria"

Por segundo año consecutivo, los musulmanes de Ucrania observan el ramadán rezando y ayunando por la victoria ante la invasión rusa.

Esta semana, en una mezquita situada cerca del frente en el este del país, la mayoría de los fieles eran soldados movilizados en los combates.

"Pido a Alá proteger a nuestra mezquita. Pido a Alá proteger a Ucrania (...) y castigar a los tiranos", reza el mulá Murat Suleimanov en su plegaria.

"El ramadán es un mes de victoria", dice a la pequeña asamblea de 16 personas, 11 de ellas en uniforme.

La misma mezquita presenta las cicatrices de guerra, con numerosas ventanas rotas y paredes agujereadas por obuses. Un cohete estalló cerca del recinto dos días antes.

Entre los fieles destaca Said Ismaguilov, antes uno de los líderes espirituales de los musulmanes ucranianos. Dejó el cargo al empezar la guerra y ahora conduce una ambulancia en el equipo de paramédicos voluntarios, que evacuan a los soldados heridos desde el frente.

Ismaguilov es tártaro, un grupo étnico mayoritariamente de confesión musulmana. Luce el emblema de su batallón de rescate y enseña su ambulancia estacionada en el exterior de la mezquita, con daños en la carrocería por los estallidos de obuses.

- "La protección de Alá" -

Este religioso de 44 años asegura sentir "la voluntad y la protección de Alá" en caso de peligro. "A veces mi ambulancia era acribillada por metralla. Gracias a Alá, no he resultado herido", explica.

Antes de la guerra fue durante 13 años el muftí de la administración religiosa ucraniana Umma. Pero la mezquita donde oficiaba se vació debido a las evacuaciones.

"Me di cuenta que no servía para nada" y decidí "levantarme y defender mi patria", explica. "Ahora, evacuo a los heridos".

El año pasado vivió el ramadán en Lysychansk, una ciudad blanco de intensos bombardeos hasta que los rusos se hicieron con ella.

A pesar de su trabajo en tiempos de guerra, Ismaguilov asegura que puede respetar las reglas del ayuno.

"Me he acostumbrado a pasar el ramadán en la guerra, con lo que este año no es una novedad para mí", afirma. "Tengo todo lo que hace falta para ayunar, conforme a todas las tradiciones musulmanas", agrega.

"Ya no estoy en las trincheras. Paso la mayoría de mis días conduciendo o acudiendo al punto de estabilización", un edificio adonde son dirigidos los heridos para recibir los primeros cuidados.

También trata de dedicar algunas horas de la noche a la oración.

- Ayuno voluntario en el frente -

"Es difícil para los musulmanes que deben quedarse en las trincheras. Pasan frío y hay mucha agua en las trincheras porque llueve a menudo (...) Es difícil ser musulmán allí", asegura el exlíder religioso.

Todavía no sabe cómo celebrará el fin del ramadán, el Aíd al Fitr, más adelante este mes.

"Tienes suerte si llegas a visitar una mezquita y nunca sabes cuánta gente vendrá, si viene alguien", afirma.

Si hay bombardeos intensos, se reúnen en un sótano a rezar.

Nacido en la ciudad de Donetsk, hoy bajo ocupación rusa, Ismaguilov estudió teología en una universidad islámica en Moscú antes de convertirse en imam de su lugar natal.

Aunque creció en una región mayoritariamente rusófona, ahora prefiere hablar ucraniano.

"Encuentro indignante que los musulmanes rusos respalden la guerra", declara, y acusa a Moscú de tratar a sus minorías como "carne de cañón".

El ramadán, una de las principales fiestas musulmanas, exige a los creyentes que no coman ni beban desde el amanecer hasta el anochecer durante un mes.

"Estoy absolutamente seguro que numerosos combatientes musulmanes que participan en los combates querrían ayudar (...) dado que en este caso, se siente todavía mejor con la ayuda de Alá", asegura el muftí Suleimanov, que reemplazó a Ismaguilov en noviembre.

Un soldado en el exterior de la mezquita asegura que él ayuna, como la mayoría de militares musulmanes, a menos que estén en misión de combate.

"Cuando vamos a la línea del frente, está permitido no ayunar. Si no hace calor y no estamos atormentados por la sed, entonces puedes ayunar", explica.

am/bur/epe/dbh/zm

AFP