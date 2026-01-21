Los nuevos aranceles de Trump reducirían el crecimiento de la UE un 0,5%, según estudio austriaco

VIENA, 21 ene (Reuters) -

Los aranceles que el presidente Donald Trump ha prometido imponer a ocho países europeos hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia recortarían el crecimiento económico de la Unión Europea eventualmente en un 0,5%, según mostró el miércoles un estudio del Banco Nacional de Austria.

"Utilizar las amenazas de política comercial como medio de presión política aumenta los riesgos para la economía global" y aceleraría la inflación en Estados Unidos, dijo el gobernador del banco central, Martin Kocher, en un comunicado que acompañaba a una nota de investigación sobre los aranceles previstos.

"Debido al impacto directo sobre algunos países, los efectos sobre la Eurozona-20 y la UE son significativamente mayores (que sobre Austria), en torno a menos 0,1% a corto plazo y menos 0,5% a largo plazo", señala el estudio.

Austria no es uno de los ocho países en el punto de mira de Trump. (Información de Francois Murphy; edición de Bernadette Baum; edición en español de María Bayarri Cárdenas)