Los nuevos televisores de gama alta de Samsung mejoran la calidad de la imagen e incorporan un hub de entretenimiento

Samsung ha actualizado sus televisores de las familias MicroLED, Neo QLED y 'Lifestyle', con mejoras en la calidad de la imagen que profundizan en el contraste y el brillo, y ha integrado en ellos un nuevo centro de entretenimiento, que incluye una plataforma NFT y acceso a bibliotecas de videojuegos.

La compa√Ī√≠a surcoreana ha anunciado en el marco de la feria de electr√≥nica de consumo CES 2022 de Las Vegas (Estados Unidos) sus nuevos modelos de televisores de alta gama para el a√Īo que acaba de empezar, que incorporan novedades en la calidad del sonido y de la imagen, ampl√≠an las opciones de tama√Īo e integran una interfaz actualizada.

Los televisores MicroLED emplean 25 millones de LED del tama√Īo de un micr√≥metro, que de forma individual producen luz y color, con lo que ofrecen colores m√°s vivos y profundos y mayor contraste.

La gama se ha actualizado con nuevos tama√Īos, de tal forma que los televisores MicroLED ahora est√°n tambi√©n disponibles en 110, 101 y 89 pulgadas, y ha incorporado en el cat√°logo de 2022 soporte para la escala de grises de 20-bit, con lo que ofrece "mejor control con m√°s de 1 mill√≥n de pasos de niveles de brillo y color", y para el 100% de la gama de colores DCI y Adobe RGB.

Asimismo, los televisores MicroLED de 2022 incorporan Dolby Atmos, con altavoces de canal superior, lateral e inferior, y la función 'Multi View', que permite a los usuarios ver contenido de cuatro fuentes diferentes simultáneamente, desde cualquiera o todos los cuatro puertos HDMI , en una resolución de 4K a hasta 120 fotogramas por segundo.

En el caso de Neo QLED, los televisores de 2022 incorporan un nuevo procesador Neo Quantum, que introduce el mapeo de contraste avanzado con BLU (unidad de retroiluminación), lo que aumenta el nivel de brillo de la gradación de 12 a 14 bits. "Esto permite que el televisor controle su iluminación en 16.384 pasos, cuadriplicado de los 4.096 pasos anteriores", ha apuntado Samsung en un comunicado.

Estos televisores, que ofrecen una resolución 8k, también incorporan la tecnología Shape Adaptive Light, que analiza líneas, formas y superficies para mejorar el brillo y la precisión en el contenido Full HDR. Además, el algoritmo 'Real Depth Enhancer' determina y procesa un objeto en la pantalla contra su fondo para crear una sensación de profundidad, y cuenta con tecnología que reduce la luz azul para evitar la fatiga ocular.

Por su parte, los televisores 'Lifestyle' de Samsung se han actualizado con una nueva pantalla mate con propiedades antirreflectantes y antihuellas, que se ha aplicado a The Frame, The Sero y The Serif.

The Serif, adem√°s, est√° disponible ahora en tama√Īo que abarcan desde las 43 pulgadas hasta las 65, mientras que The Sero incorpora una nueva funci√≥n 'Multi View' vertical, con la que permite la multitarea en la parte superior e inferior de la pantalla.

Los televisores de 2022 llegan, adem√°s, con un 'Smart hub', que re√ļne en un mismo espacio distintas opciones de entretenimiento, con funciones que gu√≠an al usuario hacia su contenido favorito o le ofrecen sugerencias. Este centro de ocio incluye, entre otros servicios, acceso a una biblioteca de juegos de NVIDIA GeForce Now, Stadia y Utomik, y una plataforma NFT desde la que se "descubrir, comprar e intercambiar" arte digital en los televisores MicroLED, Neo QLED y The Frame.

La compa√Ī√≠a complementa la gama de televisores con su nueva barra de sonido HW-S800B Ultra Slim, de tama√Īo compacto, que integra la tecnolog√≠a de radiador pasivo con el 'subwoofer' para ofrecer un "sonido potente".

El resto de barras de sonido de 2022 incluyen la función Q Symphony, que mejora la sincronización entre estos dispositivos y los altavoces de los televisores Neo QLED, así como conectividad inalámbrica Dolby Atmos.