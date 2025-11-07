"Los números son increíbles": Guardiola alcanza 1.000 partidos para transformar el fútbol

Todo comenzó el 2 de septiembre de 2007, en un partido de la cuarta división española contra el Premia, frente a unos 2.000 aficionados.

Dieciocho años después, Pep Guardiola alcanzará los 1.000 partidos como entrenador cuando dirija al Manchester City en uno de los partidos más importantes del fútbol mundial: se enfrentará el domingo al Liverpool en la Premier League.

"Nunca pensé ni por un segundo en alcanzar los 1.000 partidos", expresó el Guardiola de 54 años. "Solo quieres hacer un buen trabajo, jugar al fútbol de la manera correcta y ver qué sucede".

Desde su primer trabajo con el Barcelona 'B' hasta sus etapas llenas de trofeos con el Barcelona, el Bayern Múnich y el City, Guardiola ha cambiado la cara del fútbol en su notable carrera como entrenador.

Agradeció a todos los grandes jugadores —entre ellos Lionel Messi, Xavi Hernández, Sergio Agüero y Kevin De Bruyne— que lo han ayudado en el camino.

"Es mucho trabajo duro, mucha dedicación, pasión, amor. En eso, nadie me gana", señaló el viernes Guardiola.

Aquí hay un vistazo a Guardiola por los números como entrenador — e incluso él está sorprendido por las estadísticas.

"Los números son una locura, lamento decirlo," dijo Guardiola con una sonrisa.

715

Número de victorias de los 999 partidos de Guardiola hasta ahora. Es una tasa de victorias del 71,57%.

40

Número de trofeos ganados por Guardiola en su carrera como entrenador, promediando uno cada 25 partidos.

10

Número de temporadas en el Man City, siendo con mucho su permanencia más larga como entrenador.

9

Mayor número de goles anotados por los equipos de Guardiola en un solo partido. Ha sucedido dos veces: primero con el Barcelona en una goleada 9-0 al L'Hospitalet en la Copa del Rey en diciembre de 2011 y luego con el Man City en una victoria 9-0 sobre el Burton Albion en la Copa de la Liga Inglesa en enero de 2019.

3

Número de títulos de la Liga de Campeones ganados por Guardiola (2009 y 2011 con el Barcelona, 2023 con el Man City). Solo un entrenador, Carlo Ancelotti (5), tiene más.

1

Número de temporadas que Guardiola se ha tomado libre desde 2007: un año sabático en 2012-13 durante el cual pasó tiempo en Nueva York.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes