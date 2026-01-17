Los números uno mundiales, Sabalenka y Alcaraz, comienzan su andadura en el Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia, 17 ene (Reuters) - El domingo comienza en Melbourne la primera ronda del Abierto de Australia.

El número uno del tenis masculino mundial, el español Carlos Alcaraz, que podría completar un Grand Slam de carrera si gana el torneo, se enfrentará a Adam Walton, mientras que su par femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se medirá con Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah en busca de su tercer título en Melbourne Park.

ALCARAZ-WALTON

A sus 22 años, Alcaraz podría reemplazar a Don Budge como el más joven en lograr el Grand Slam de carrera con una victoria en el Abierto de Australia. El español no ha dejado lugar a dudas sobre cuál es su principal objetivo de la temporada, al afirmar en noviembre que preferiría su primera corona en Melbourne Park antes que revalidar sus títulos en el Abierto de Francia y Estados Unidos.

Su intento de hacer historia comenzará con una eliminatoria de primera ronda contra el australiano Walton. En el único partido que han jugado entre ambos, Alcaraz se impuso por 6-4 y 7-6(4) en el Queen's Club Championships del año pasado.

SABALENKA-RAKOTOMANGA RAJAONAH

Sabalenka intentará continuar con su increíble récord en torneos del Grand Slam en pista dura cuando comience su campaña contra la francesa Rakotomanga Rajaonah. La bielorrusa ha llegado a la final de los seis últimos "majors" que ha disputado en esta superficie, ganando cuatro de ellos.

Tras revalidar su título en el Brisbane International este mes sin perder un solo set, llega a la competición en un gran momento de forma y no debería tener problemas ante Rakotomanga Rajaonah, número 118 del ránking.

VENUS WILLIAMS ESTÁ DE VUELTA

Venus Williams, dos veces finalista en individuales del Abierto de Australia, regresa al torneo por primera vez desde 2021 tras recibir una "wildcard".

La jugadora de 45 años se enfrentará a Olga Danilovic en la primera ronda, donde se convertirá en la más veterana en participar en el cuadro principal del Abierto de Australia, superando a la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando se despidió en la primera ronda en 2015.

Williams ha tenido un mal comienzo de temporada, perdiendo ante Magda Linette en la primera ronda de Auckland y ante Tatjana Maria en su primer partido en el Hobart International. No obstante, aseguró que está contenta con su nivel.

"No puedo esperar la perfección ahora mismo, pero sé que estoy jugando un buen tenis. Ganar y perder no tiene edad. Una vez que entras en la pista, estás ahí para competir", dijo Williams antes de su derrota en Hobart.

ORDEN DE JUEGO DEL DOMINGO

Este es el orden de juego en las principales pistas de la primera jornada del Abierto de Australia (el prefijo numérico indica la cabeza de serie):

PISTA ROD LAVER ARENA

Sesión diurna (0030 GMT)

Aliaksandra Sasnovich (Bielorrusia) contra 7-Jasmine Paolini (Italia)

3-Alexander Zverev (Alemania) contra Gabriel Diallo (Canadá)

Sesión nocturna (0800 GMT)

1-Aryna Sabalenka (Bielorrusia) contra Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Francia)

1-Carlos Alcaraz (España) contra Adam Walton (Australia)

PISTA MARGARET COURT

Sesión diurna (0030 GMT)

Maria Sakkari (Grecia) contra Leolia Jeanjean (Francia)

18-Francisco Cerúndolo (Argentina) contra Z Zhang Zhizhen (China)

Sesión nocturna (0800 GMT)

10-Alexander Bublik (Kazajistán) contra Jenson Brooksby (EEUU)

Mananchaya Sawangkaew (Tailandia) contra 28-Emma Raducanu (Reino Unido)

PISTA JOHN CAIN

Sesión diurna (0000 GMT)

Arthur Fery (Reino Unido) contra 20-Flavio Cobolli (Italia)

Sesión diurna (0230 GMT)

12-Elina Svitolina (Ucrania) contra Cristina Bucsa (España)

Sesión nocturna (0600 GMT)

29-Frances Tiafoe (EEUU) contra Jason Kubler (Australia)

Olga Danilovic (Serbia) contra Venus Williams (EEUU)

(Reporte de Aadi Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)