Los obispos de la iglesia de inglaterra se niegan a permitir los matrimonios homosexuales

LONDRES, 18 ene (Reuters) - La Iglesia de Inglaterra se negar√° a permitir que las parejas del mismo sexo se casen en sus templos, seg√ļn las propuestas presentadas el mi√©rcoles, en las que la centenaria instituci√≥n afirma que se aferrar√° a su ense√Īanza de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

Las propuestas fueron elaboradas por los obispos, que forman una de las tres partes del √≥rgano de gobierno de la Iglesia conocido como el S√≠nodo General, tras una consulta de seis a√Īos sobre la sexualidad y el matrimonio -entre otros asuntos- y se presentar√°n al S√≠nodo General en una reuni√≥n el pr√≥ximo mes.

La Iglesia de Inglaterra es el centro de la comunión anglicana, que representa a más de 85 millones de personas en más de 165 países.

"Las parejas del mismo sexo seguir√°n sin poder casarse en una iglesia de la Iglesia de Inglaterra", dijo el comunicado, confirmando una informaci√≥n previa de la BBC que indic√≥ que los obispos se hab√≠an negado a apoyar un cambio en las ense√Īanzas para permitir a los sacerdotes casar a parejas homosexuales.

Seg√ļn las propuestas, las parejas del mismo sexo podr√≠an celebrar un servicio en el que habr√≠a "oraciones de dedicaci√≥n, acci√≥n de gracias o para que Dios bendiga a la pareja" en el templo tras un matrimonio civil. El matrimonio homosexual se legaliz√≥ en Reino Unido en 2013.

A√ļn as√≠, las oraciones ser√≠an de uso voluntario para el clero y podr√≠an utilizarse en combinaciones "que reflejen la diversidad teol√≥gica de la Iglesia", dijo la Iglesia de Inglaterra, dando a entender que los l√≠deres espirituales podr√≠an optar por no ofrecer tales bendiciones.

"No me hago ilusiones de que lo que proponemos hoy parezca ir demasiado lejos para algunos y no lo bastante lejos para otros, pero espero que lo que hemos acordado sea recibido con un esp√≠ritu de generosidad, buscando el bien com√ļn", dijo Justin Welby, arzobispo de Canterbury.

Por otra parte, los obispos de la Iglesia de Inglaterra presentar√°n esta semana una disculpa a las personas LGBTQI+ por el "rechazo, la exclusi√≥n y la hostilidad" que han sufrido en las iglesias, seg√ļn la declaraci√≥n. (Editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

