Los obispos españoles premian a Rosalía, por 'Lux', y a Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos', con sus Premios ¡Bravo!

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

El jurado designado por la Comisión para las Comunicaciones Sociales (CECS) de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha galardonado a la cantante Rosalía, por su último álbum 'Lux', y a la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa, por su película 'Los domingos', con sus Premios ¡Bravo! 2025.

Con estos premios, la CECS reconoce "por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos".

En concreto, en la categoría de Música, el jurado ha premiado a Rosalía por su último disco 'Lux'; y en la categoría de Cine, ha reconocido a Alauda Ruiz de Azúa, por su película 'Los domingos'.

Además, el Premio ¡Bravo! Especial ha sido para el periodista Fernando Ónega; el Premio ¡Bravo! de Prensa, ha recaído en el escritor Javier Cercas; el ¡Bravo! de Radio, ha sido para la Fundación COPE, y el de Televisión, para el periodista José Luis Pérez, de TRECE.

Por otro lado, el jurado ha otorgado el ¡Bravo! de Comunicación digital la iniciativa 'Adopta un comercio', de la agencia Siberia; el de Publicidad, a la campaña 'Tan como tú', de Contrapunto BBDO para Down España; el ¡Bravo! de Podcast, a Carlos Roca por Roca Project, y el ¡Bravo! de Comunicación diocesana, a Eva Cañas y María Criado.

El jurado ha estado compuesto por el obispo emérito de Lleida y miembro de la CECS, Salvador Giménez Valls, la directora del área socio-religiosa del grupo Ábside Media, Irene Pozo, el decano de la Facultad de Comunicación de la UPSA, Fernando Galindo, el director de la revista Ecclesia, Fran Otero, el director de prensa de la CECS, Ulises Bellón, el director del Departamento de Cine de la CECS, Juan Orellana, y el director de la Oficina de Información de la CEE, José Gabriel Vera.

El acto de entrega de estos galardones tendrá lugar en torno a la 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2026, que esta vez se celebra el próximo 17 de mayo.