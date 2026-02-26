Los ogros de la Premier amenazan a los tres españoles en sorteo de Champions

Seis equipos ingleses entre los 16 mejores de Europa. Los grandes de la Premier League se presentan como los ogros del sorteo de octavos de Champions, en el que estarán las bolas de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid

Pero el poderío financiero del campeonato inglés no siempre se ha traducido en dominio en las competiciones continentales, ya que ningún club de la Premier ha participado en las dos últimas finales de la Liga de Campeones

Solo ha habido un campeón británico de la máxima competición de clubes de Europa en dos de las últimas seis temporadas, y únicamente en tres de los últimos 13 años

Uno de los argumentos esgrimidos para explicar esta relativa falta de éxitos internacionales es la intensa naturaleza competitiva de su liga doméstica

Ello puede mermar las energías de los equipos en el tramo final de la temporada, mientras que clubes como el Real Madrid, Barça, Bayern Múnich o Paris Saint-Germain suelen tener tal superioridad sobre sus rivales en sus respectivos países que pueden llegar más frescos a las decisivas eliminatorias de la Liga de Campeones

Aunque actualmente los clubes ingleses parecen contar con un margen tan grande sobre la mayoría de sus rivales continentales que se han paseado por la fase de liga de la Champions de esta temporada y su sombra se cierne amenazante sobre el resto de Europa

Cinco equipos de la Premier League -Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City— terminaron entre los ocho primeros de los 36 participantes para asegurarse el pase directo a los octavos de final

El Newcastle acabó 12º y luego arrolló al Qarabag de Azerbaiyán en los playoffs, imponiéndose por un global de 9-3

En 29 partidos contra rivales de las otras grandes ligas europeas, de España, Alemania, Italia y Francia, los clubes ingleses solo perdieron en seis ocasiones

La principal razón para explicar el dominio de la Premier League es su abrumador poder financiero

"No voy a señalar cuánto dinero gastaron, porque sería demasiado obvio, pero la Premier League sí tiene un tipo de intensidad y ritmo muy diferente al del fútbol italiano", explicó el técnico del Inter de Milán Cristian Chivu tras perder ante el Arsenal

Y al Real Madrid podría tocarle el Manchester City de Pep Guardiola, al Barça el Newcastle o el vigente campeón Paris Saint-Germain, y el Atlético tiene asegurado enfrentarse a un rival inglés (Liverpool o Tottenham)

El Inter, subcampeón la temporada pasada, quedó eliminado tras una sorprendente derrota ante el Bodo/Glimt de Noruega, lo que deja al Atalanta como el único equipo italiano que sigue en la competición.

Junto al equipo del Círculo Polar Ártico, Galatasaray y Atalanta se presentan como las principales sorpresas presentes en octavos

La pregunta ahora es cuántos equipos de la Premier League alcanzarán los cuartos de final, con el Newcastle–Chelsea como el único posible cruce íntegramente inglés en octavos

- Posibles emparejamientos en octavos de la Champions League:

Paris Saint-Germain (FRA)o Newcastle United (ENG) contra Chelsea (ENG) o Barcelona (ESP)

Galatasaray (TUR)o Atlético Madrid (ESP) contra Liverpool (ENG)o Tottenham Hotspur (ENG)

Real Madrid (ESP)o Bodo/Glimt (NOR) contra Manchester City (ENG)o Sporting (POR)

Atalanta (ITA) o Bayer Leverkusen (GER) contra Arsenal (ENG) o Bayern Múnich (GER)