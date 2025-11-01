Los ojos del ciclismo se vuelven hacia Del Toro como posible heredero de Pogacar

Flamante campeón de México en ruta y en contrarreloj para cerrar una temporada tan exitosa como esperanzadora, Isaac Del Toro encara ya el 2026 con el reto de mantener su progresión y seguir afianzándose como uno de los corredores llamados a tomar el testigo algún día de Tadej Pogacar.

Porque si el esloveno se ha mostrado como un ogro de voracidad insaciable, su joven compañero en el UAE ha dado un paso al frente hasta postularse para su sucesión en el momento en que "El Caníbal de Komenda" decida colgar la bicicleta.

Vencedor del Tour del Porvenir en 2023, el mexicano Del Toro, de 21 años (cumplirá 22 el 27 de noviembre), está confirmando las expectativas generadas.

Con dieciocho victorias en 2025, segundo en el Giro de Italia (en el que ganó una etapa, vistió la "maglia rosa" y se llevó la blanca a mejor joven), quinto en el Giro de Lombardía, séptimo en los Mundiales, "Torito", con unas cualidades que recuerdan a las de su jefe de filas, es una de las grandes sensaciones de la temporada.

"Tiene un gran porvenir por delante, y algún día tendré que rodar para él", lo alabó Pogacar.

La irrupción del corredor de Ensenada, en Baja California, atestigua, al igual que en el caso del francés Paul Seixas, que los jóvenes llegan cada vez mejor preparados a la élite del ciclismo.

Tercero en ranking UCI

Del Toro cerrará el 2025, su segundo año como profesional, en tercera posición del ranking UCI, sólo por detrás de Pogacar y del danés Jonas Vingegaard.

Para contextualizar su irrupción en el pelotón internacional basta con apuntar que para encontrar al siguiente corredor mexicano en la clasificación UCI hay que descender al puesto 581 (Edgar David Cadena). Del Toro ha sido el primer ciclista de su país en vestir la "maglia rosa" en toda la historia de la ronda italiana.

Sólo el omnipresente Pogacar (20) y el velocista francés Paul Magnier (19) pueden presumir de un 2025 más laureado en cuanto a número de victorias.

"Isaac del Toro ha superado todas nuestras expectativas. Incluso las mías, que soy el hombre más optimista hablando de mis corredores. El objetivo era ganar 10 carreras este año, era ambicioso, pero ha ganado más", escribió su director deportivo Joxean Fernández Matxin en su perfil de Instagram, transcribiendo una entrevista suya para Eurosport.

Del Toro iniciará una tercera temporada en la poderosa formación emiratí, con la que tiene contrato hasta 2029.

El UAE se ha apuntado 95 victorias en 2025, y pulverizó el récord de un mismo equipo en una temporada que ostentaba la formación HTC-Columbia desde 2009.

Del Toro forma parte de esa constelación de estrellas que cuenta con el propio Pogacar, Joao Almeida o Juan Ayuso (8).

En 2026 podría realizar su primera participación en el Tour de Francia.

Mientras, le toca recoger la cosecha de lo sembrado; el viernes fue galardonado con el Premio Nacional de Deportes 2025 en México, un galardón que recogerá de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero el premio con el que realmente sueña es un maillot... de color amarillo.

