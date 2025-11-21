Los operadores apuestan por una baja de tasas de la Fed en diciembre

21 nov (Reuters) - Los operadores subían el viernes sus apuestas a que la Reserva Federal recortará la tasa de interés oficial de Estados Unidos por tercera vez consecutiva cuando se reúna el 9 y 10 de diciembre, después de que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que el banco central podría recortarlas en el "corto plazo".

Los futuros de las tasas de interés a corto plazo reflejan ahora una probabilidad de un 57% de un recorte de las tasas de la Fed en diciembre, más que antes. (Reportaje de Howard Schneider, Ann Saphir Editado en español por Juana Casas)