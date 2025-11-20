Los operadores consideran que la Reserva Federal no bajará las tasas en diciembre

20 nov (Reuters) - La Reserva Federal mantendrá las tasas de interés oficiales en diciembre, según las apuestas de los operadores, después de que los datos del Gobierno mostraron el jueves que el mercado laboral siguió flojo en septiembre, aunque no se deterioró de una forma que refuerce los argumentos a favor de un tercer recorte consecutivo en Estados Unidos.

La tasa de desempleo subió en septiembre al 4,4%, según el esperado informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el peor dato en más de cuatro años. Aunque los empleadores crearon más del doble de puestos de trabajo de lo esperado ese mes, las revisiones de datos anteriores mostraron que los habían perdido en agosto.

Desde que la Fed rebajó las tasas en octubre, muchas autoridades monetarias se han mostrado reticentes a seguir recortándolas este año, ya que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%. Algunos analistas opinan que, sin pruebas más sólidas de que el mercado laboral necesita un apoyo urgente, estos miembros más cautos del Comité Federal de Mercado Abierto podrían imponerse el mes que viene.

"En vista de que el Comité Federal de Mercado Abierto se ha mostrado muy duro y de que no habrá más informes de empleo antes de la reunión de diciembre del Comité, es poco probable que el informe de empleo de hoy incline la balanza hacia un recorte en diciembre", escribió Seema Shah, de Principal Asset Management.

El informe de empleo de septiembre, que se retrasó por el cierre del Gobierno estadounidense, es el último dato oficial completo sobre la situación del empleo que recibirán las autoridades de la Fed antes de su reunión de política monetaria del 9 y 10 de diciembre.

Los futuros de las tasas a corto plazo reflejaban una probabilidad de cerca del 67% de que la Fed no rebaje las tasas oficiales en diciembre, frente a alrededor del 80% antes de la publicación de los datos. (Reporte de Ann Saphir; editado en español por Carlos Serrano)