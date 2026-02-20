Los operadores mantienen apuestas a una baja de tasas de la Fed en junio

20 feb (Reuters) - Los operadores mantuvieron sus apuestas a que la Reserva Federal probablemente bajará nuevamente las tasas de interés en junio, después de que datos del Gobierno mostraron un repunte de la inflación, que la Fed pretende fijar en el 2%, pero una tasa de crecimiento económico mucho más lenta de lo esperado en el último trimestre.

Los contratos de futuros que se liquidan a la tasa de interés oficial de la Fed reflejaban una probabilidad de alrededor del 57% de una baja de un cuarto de punto en junio tras los datos, frente al 55% previo.

(Reporte de Ann Saphir; edición en español de Javier López de Lérida)