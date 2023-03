Los opositores al reingreso de los deportistas rusos indignados con el COI

"Una bofetada", "día de vergüenza": varios países occidentales reaccionaron con contundencia este martes a la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) de reintegrar, bajo condiciones, a los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales.

La instancia olímpica aclaró su posición recomendando la reintegración de los deportistas rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales, con bandera neutra y "a título individual", siempre que no hayan activamente apoyado la guerra en Ucrania.

En cambio, el COI no se pronunció sobre la participación de los atletas de estos dos países en los Juegos de París-2024, dejando esta decisión "para el momento apropiado".

Un anuncio que provocó reacciones inmediatas por parte de las instancias deportivas y gobiernos que se oponen a la presencia de rusos en las competiciones, excluidos desde febrero de 2022 por recomendación de COI después de la invasión rusa de Ucrania.

La ministra alemana de Deportes Nancy Faeser denunció que tal decisión es "una bofetada a los deportistas ucranianos", estimando en un comunicado que "el deporte internacional debe condenar con toda claridad la guerra de agresión brutal llevada a cabo por Rusia".

El Comité Olímpico Alemán reiteró su oposición al reingreso y añadió: "Tenemos que evitar absolutamente que los regímenes de Rusia y Bielorrusia utilicen la participación de sus deportistas en competiciones internacionales con fines de propaganda de guerra. Los próximos meses van a mostrar si esto es posible".

Las críticas llegaron también de Polonia, país fronterizo con Bielorrusia y Ucrania, que se opone frontalmente al reingreso de los deportistas excluidos.

"¿Qué de positivo ha ocurrido de lado de Rusia para que los deportistas participen en competencias? ¡¡Desde Bucha, Irpin, Gostomel!! ¡¡Desde los bombardeos a sitios civiles!! Es un día de vergüenza para el COI!!", escribió el viceministro polaco de Relaciones Exteriores Piotr Wawrzyk en Twitter.

Su homólogo checo Jan Lipavsky se mostró por su parte "decepcionado por la recomendación del COI" también a través de Twitter.

"No tenemos que cerrar los ojos frente a la realidad. El deporte ruso está bajo control del Kremlin. El régimen ruso no sabe lo que es el juego limpio y sus deportistas no tienen cabida en unos Juegos Olímpicos", añadió.

- Moscú denuncia una "discriminación" -

El ministro de Deportes ucraniano Vadym Gutzait mostró por su parte la satisfacción de su gobierno por "el aplazamiento" de la decisión del COI sobre la posible participación de los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos de París-2024

"Hemos logrado que la decisión sobre los rusos y los bielorrusos en los Juegos de 2024 sea aplazada", celebró en Facebook Goutzait, añadiendo que quiere "trabajar" para que ningún atleta "patriótico" ruso "pueda entrar en los estadios deportivos internacionales".

En cambio, las autoridades deportivas rusas calificaron de "discriminatorias" las condiciones impuestas por el COI.

"Los criterios anunciados para el regreso a las competiciones internacionales son inaceptables. Se trata de una discriminación en base a la nacionalidad", fustigó el presidente del Comité Olímpico Ruso Stanislas Pozdniakov en una conferencia de prensa.

"Los criterios de la Comisión Ejecutiva son una farsa. Los principios del COI y de la ONU han sido ultrajados", deploró Pozdniakov, exigiendo "las mismas condiciones para los deportistas de todos los países" y denunciando que el "objetivo" del COI es "perjudicar al deporte ruso en su conjunto".

