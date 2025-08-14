Los óvulos humanos se desactivan para minimizar el daño potencial durante el mayor tiempo posible, según un estudio

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los óvulos ralentizan deliberadamente la actividad de sus sistemas internos de eliminación de desechos a medida que maduran, lo que les permite mantener el metabolismo bajo y minimizar los daños, permaneciendo latentes durante décadas hasta que se necesitan, afirma un estudio del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona. Las mujeres nacen con entre uno y dos millones de óvulos inmaduros, una reserva que se reduce a unos pocos cientos en la menopausia. Cada óvulo debe resistir el desgaste hasta cinco décadas antes de poder sustentar un embarazo. El reciclaje de proteínas es esencial para el mantenimiento, y los lisosomas y proteasomas son las principales unidades de eliminación de desechos de la célula. Sin embargo, cada vez que estos componentes celulares degradan las proteínas, consumen energía y, además, puede generar especies reactivas de oxígeno (ERO) que pueden dañar el ADN y las membranas.

En este sentido, el equipo de investigación planteó la hipótesis de que, al frenar el reciclaje, el óvulo mantiene la producción de ERO al mínimo, a la vez que realiza las tareas de mantenimiento necesarias para sobrevivir. Los investigadores analizaron más de 100 óvulos de 21 donantes sanas de entre 19 y 34 años. 70 de ellos eran óvulos listos para la fecundación y 30 ovocitos aún inmaduros. Mediante sondas fluorescentes, se rastreó la actividad lisosómica, proteasómica y mitocondrial en células vivas. Los tres valores fueron aproximadamente un 50% inferiores a los de las células de soporte circundantes de los óvulos y disminuyeron aún más a medida que las células maduraban. Las imágenes en directo mostraron cómo los óvulos expulsaban lisosomas al líquido circundante durante las últimas horas previas a la ovulación. Simultáneamente, las mitocondrias y los proteasomas migraron al borde exterior de la célula. "Es una especie de limpieza de primavera que desconocíamos que los óvulos humanos pudieran realizar", afirma el primer autor del estudio, el doctor Gabriele Zaffagnini.

Así, esta investigación constituye el estudio a mayor escala de óvulos humanos sanos obtenidos directamente de mujeres, aseguran los autores. Hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones de laboratorio se han basado en óvulos madurados artificialmente en placa de cultivo; sin embargo, estos ovocitos madurados in vitro suelen presentar un comportamiento anormal y se asocian a peores resultados de la FIV. Además, este estudio podría dar lugar a nuevas estrategias para mejorar las tasas de éxito de los millones de ciclos de FIV que se intentan cada año en todo el mundo. "A las pacientes con problemas de fertilidad se les recomienda habitualmente tomar suplementos aleatorios para mejorar el metabolismo de los óvulos", apunta uno de los autores del estudio y líder del grupo en el CRG, el doctor Elvan Böke.

Sin embargo, "Al observar óvulos recién donados, encontramos evidencia que sugiere que el enfoque opuesto, mantener el metabolismo naturalmente tranquilo del óvulo, podría ser una mejor idea para preservar la calidad", añade.

Ahora, el equipo planea examinar óvulos de donantes de mayor edad y de ciclos de FIV fallidos para ver si la limitación de la actividad de las unidades de eliminación de desechos celulares falla con la edad o la enfermedad.