"Creía en la paz con Gaza pero me equivocaba", suelta, tumbado en una cama de hospital, Avida Bachar, un residente del kibutz israelí de Beeri que perdió a su esposa y a su hijo en el sangriento ataque de Hamás.

A Bachar, que se define como un "hombre de izquierdas", le tuvieron que amputar una pierna después de que lo alcanzaran los tiros de los comandos de Hamás, que asaltaron su kibutz el 7 de octubre por la mañana.

"Hay que destruir al enemigo porque, si no, ningún futuro es posible", dice a la AFP el convaleciente, de unos 50 años. Ahora se plantea soluciones radicales para "erradicar" al movimiento islamista palestino, pese a haber estado convencido durante años de que era posible firmar la paz con los vecinos de Gaza.

Descartando cualquier eventual negociación, considera que los israelíes fueron víctimas del "mal absoluto" durante el ataque.

Del lado israelí, al menos 1.400 personas han muerto desde que empezó la guerra, según las autoridades. La mayoría eran civiles que murieron el día del asalto de Hamás, de una magnitud sin precedentes desde la creación del Estado de Israel en 1948. Entre los muertos hay más de 300 militares.

El pueblo de Beeri, agrícola, está situado a 4 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza y fue escenario de una de las peores masacres cometidas en suelo israelí: 85 de sus habitantes fueron abatidos y otros 30 están supuestamente retenidos como rehenes o desaparecidos.

-"ruptura"-

Fundado en 1946, el pueblo tiene fama de ser un bastión de la izquierda israelí, que fue haciéndose cada vez más minoritaria en los últimos años.

En las últimas elecciones legislativas, en 2022, el partido laborista recabó en Beeri más del 35% de los votos (frente al 3,6% que obtuvo a nivel nacional) y el partido de extrema izquierda Meretz, el 16,4%.

Otra superviviente de la masacre, Inbal Reich-Alon, de 58 años, alude a una "ruptura".

"Me duele decirlo porque siempre he pensado que también había niños, mujeres y gente que quería vivir en paz, y quizá incluso hoy, pero hay más que no nos quieren vivos", declara la mujer, hija de fundadores del kibutz y que se define como "pacifista".

Y lo mismo piensa Alon Pauker, de 57 años, uno de los responsables de la aldea quien, aún diciendo "sufrir por cada niño muerto en Gaza", sostiene que lo saca de quicio que Hamás haya "asesinado a nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros ancianos y nuestros hombres solo por el gusto de asesinar".

Según él, el movimiento islamista "no descansará hasta que no haya asesinado a todos los israelíes o destruido el Estado de Israel".

- "Triste y enfadado" -

En cambio, todavía los hay que quieren creer, como Yonatan Zeigen, hijo de Vivian Silver, una activista pacifista israelo-canadiense de 74 años que está desaparecida desde el ataque.

"Ella defiende ideas justas... Mantengo mi postura: la única manera de vivir seguros es tener paz", asegura Zeigen, que se crio en Beeri pero vive en Tel Aviv.

El 7 de octubre, tenía a su madre al teléfono cuando empezaron los tiros. Según le dijo la mujer, unos hombres armados de Hamás entraron en su casa. Desde entonces no ha sabido nada de ella.

Como muchos familiares de rehenes, Zeigen exige que el gobierno israelí negocie sin demoras su liberación, "al precio que sea".

Según un balance de las autoridades israelíes comunicado el miércoles, 239 personas fueron secuestradas y están retenidas en Gaza.

En ese territorio israelí, más de 10.500 personas, sobre todo civiles y entre ellas más de 4.300 niños, murieron en los bombardeos israelíes, según un balance del miércoles del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás.

Pese a estar "triste y enfadado", Yonatan Zeigen continúa "confiando en el futuro, pues hay gente de los dos pueblos que simplemente quieren vivir y realizarse".

"Podemos vivir unos al lado de otros", sostiene.

mib/ezz/pyv/abo/jvb/zm