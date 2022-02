Los países de la ue acuerdan admitir a los viajeros inoculados con vacunas aprobadas por la oms

BRUSELAS, 22 feb (Reuters) - Los países de la Unión Europea acordaron el martes abrir sus fronteras a los viajeros procedentes de fuera del bloque que hayan recibido vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, aliviando las restricciones impuestas a los que recibieron vacunas indias y chinas.

La UE ha autorizado hasta ahora las vacunas producidas por Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca (cuando se producen en Europa), Johnson & Johnson y Novavax.

Además de estas vacunas, la OMS también ha aprobado las producidas por los fabricantes chinos Sinopharm y Sinovac y por la empresa india Bharat Biotech. También ha autorizado la vacuna de AstraZeneca fabricada en India por el Serum Institute.

Hasta ahora, la mayoría de los países de la UE no admitían a las personas procedentes de fuera del bloque que viajaban por motivos no esenciales si se habían vacunado con vacunas no aprobadas en la UE.

"Los Estados miembros deben levantar la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE para las personas vacunadas con una vacuna aprobada por la UE o la OMS", dice una recomendación adoptada el martes por los Gobiernos de la UE que será aplicable a partir del 1 de marzo.

Las restricciones se levantarán para los viajeros que hayan recibido la última dosis del ciclo de vacunación primaria al menos 14 días y no más de 270 días antes de su llegada. También se aceptará a los viajeros que hayan recibido una dosis de refuerzo.

Los Estados de la UE también han acordado levantar una restricción temporal de los viajes no esenciales para las personas que se hayan recuperado del COVID-19 en los 180 días anteriores a su viaje a la UE.

Para las personas inoculadas con una vacuna aprobada por la OMS, los Estados de la UE también podrían exigir una prueba de PCR negativa realizada como mínimo 72 horas antes de la salida y podrían aplicar medidas adicionales como la cuarentena o el aislamiento. (Reporte de Francesco Guarascio @fraguarascio Edición de Gareth Jones; traducción de Flora Gómez)