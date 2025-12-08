Los países de la UE acuerdan posiciones sobre la nueva política de asilo y retorno de migrantes

Por Julia Payne

BRUSELAS, 8 dic (Reuters) -

Los países de la UE acordaron el lunes sus posiciones negociadoras definitivas para varias propuestas legislativas en materia de migración sobre nuevas normas de asilo, una lista común de la UE de "países de origen seguros" y una política comunitaria de retorno de migrantes irregulares, según declaraciones del Consejo de la Unión Europea.

A pesar de las fuertes críticas de más de 200 organizaciones, es probable que los elementos clave de las propuestas de la Comisión Europea se conviertan en ley.

El Consejo negociará ahora sus posiciones con el Parlamento Europeo para acordar los textos legales definitivos. El Parlamento no ha acordado su posición final, pero los últimos borradores mantienen los mismos elementos.

Los países de la UE también acordaron su "fondo de solidaridad" para 2026, en el que podrán decidir si ayudan a los países mediterráneos con 21.000 reubicaciones, 420 millones de euros en fondos u otras medidas.

Según las normas de asilo, un país de la UE podrá rechazar una solicitud de asilo si la persona podría haber recibido protección en un país que la UE considere seguro.

"Dinamarca y la mayoría de los Estados miembros de la UE han abogado por tramitar el asilo en terceros países seguros para eliminar los incentivos a emprender viajes peligrosos a la UE", dijo Rasmus Stoklund, Ministro de Migración danés.

"Nosotros —los Estados miembros— hemos acordado un planteamiento general para la revisión del concepto de 'tercer país seguro', que permite a los Estados miembros llegar a acuerdos con terceros países seguros sobre la tramitación del asilo fuera de Europa".

Los Estados miembros han acordado que los países candidatos a la adhesión a la UE sean designados "seguros" para los solicitantes de asilo, junto con Bangladés, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez.

El Consejo también acordó su posición sobre un reglamento que crearía normas a escala de la UE sobre el retorno de migrantes, incluidas obligaciones para quienes reciban órdenes de retorno por primera vez.

Los migrantes que no se marchen voluntariamente podrían ser condenados a penas de cárcel por no cooperar. Además, las nuevas normas permitirán a los países de la UE crear "centros de retorno".

Olivia Sundberg Diez, defensora de la UE en materia de migración y asilo de Amnistía Internacional, afirmó el lunes que las posturas acordadas reflejan el enfoque "deshumanizador" de Estados Unidos y calificó de "cruel" el plan de centros de retorno.

"La posición de los ministros de la UE sobre el Reglamento de Retorno revela la insistencia obstinada y equivocada de la UE en aumentar las deportaciones, las redadas, la vigilancia y la detención a cualquier precio", dijo Sundberg en un comunicado.

"Estas medidas punitivas suponen un recorte sin precedentes de los derechos basados en el estatus migratorio y dejarán a más personas en situaciones precarias y en un limbo legal". (Información de Julia Payne; edición de Paul Simão; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)