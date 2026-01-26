Los países de la UE aprueban definitivamente la prohibición del gas ruso

BRUSELAS, 26 ene (Reuters) - Los países de la Unión Europea dieron el lunes su aprobación final al plan del bloque para prohibir las importaciones de gas ruso a finales de 2027, lo que permitirá que se convierta en ley

La norma convierte en jurídicamente vinculante la promesa de la UE de cortar los lazos con su antiguo principal proveedor de gas, casi cuatro años después de la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en 2022

Los ministros de los países de la UE aprobaron la ley en una reunión celebrada el lunes en Bruselas, aunque Eslovaquia y Hungría votaron en contra

Hungría dijo que llevaría el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo

La prohibición se diseñó para ser aprobada por una mayoría reforzada de países, lo que permitió superar la oposición de Hungría y Eslovaquia, que siguen dependiendo en gran medida de las importaciones energéticas rusas y quieren mantener estrechos lazos con Moscú

Según el acuerdo, la UE pondrá fin a las importaciones rusas de gas natural licuado a finales de 2026 y de gas por gasoducto el 30 de septiembre de 2027

La ley permite trasladar ese plazo al 1 de noviembre de 2027, a más tardar, si un país tiene dificultades para llenar sus cavernas de almacenamiento de gas con suministro no ruso antes de la temporada de calefacción invernal

Rusia suministraba más del 40% del gas de la UE antes de la guerra de Ucrania. Ese porcentaje se redujo a alrededor del 13% en 2025, según los últimos datos disponibles de la UE. (Información de Kate Abnett; edición de Bart Meijer; editado en español por Patrycja Dobrowolska)