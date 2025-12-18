Los países de la UE aprueban el aplazamiento de un año de la ley sobre deforestación

BRUSELAS, 18 dic (Reuters) - Los países de la Unión Europea aprobaron el jueves un acuerdo para retrasar un año la ley contra la deforestación, tras la resistencia de la industria y la preocupación por que el sistema digital para hacerla cumplir no esté listo, dijo el Consejo de la UE, despejando el último obstáculo legal para la postergación.

La política, pionera en el mundo, prohibiría las importaciones a la UE de cacao, aceite de palma y otras materias primas vinculadas a la destrucción forestal, exigiendo a los exportadores extranjeros que presenten declaraciones auditadas que demuestren que sus productos no han contribuido a la destrucción de los bosques.

La ley, que inicialmente debía aplicarse a partir de diciembre de 2024, se concibió como un pilar fundamental de la agenda verde de la UE. Bruselas ya la había retrasado un año, pero eso no aplacó la oposición de la industria y de socios comerciales, entre ellos Brasil, Indonesia y Estados Unidos, que afirmaron que cumplir la normativa sería costoso y perjudicaría sus exportaciones a Europa.

Según la nueva normativa, las grandes empresas deberán cumplirla a partir del 30 de diciembre de 2026, y las pequeñas, con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros en los productos afectados, a partir del 30 de junio de 2027.

En septiembre, la UE propuso retrasar la entrada en vigor de la normativa por segunda vez, alegando la falta de preparación de los sistemas informáticos necesarios.

Grandes empresas alimentarias como Nestlé, Ferrero y Olam Agri habían advertido de que más retrasos en la ley ponían en peligro los bosques de todo el mundo. El objetivo es acabar con el 10% de la deforestación mundial provocada por el consumo de productos importados de la UE. (Reporte de Kate Abnett. Edición en español de Javier López de Lérida)