Los países de la UE dan su aprobación definitiva para flexibilizar leyes de sostenibilidad empresarial

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 24 feb (Reuters) -

Los países de la Unión Europea dieron el martes su aprobación definitiva a la flexibilización de las normas que obligan a las empresas a abordar los riesgos medioambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro, tras meses de presión por parte de empresas y Gobiernos, incluidos los de Estados Unidos y Qatar.

Los cambios, aprobados por los ministros de la Unión Europea en una reunión celebrada en Bruselas, debilitan las normas para la mayoría de las empresas actualmente cubiertas. Los Gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo negociaron las enmiendas el año pasado.

Estas se producen tras las críticas de algunas industrias que afirmaban que la burocracia y la estricta regulación de la UE obstaculizaban la competitividad con sus competidores extranjeros. Sin embargo, el debilitamiento de las leyes ha consternado a los defensores del medio ambiente y a algunos inversores, que afirman que ahora será más difícil identificar a las empresas verdaderamente sostenibles.

Con los cambios, la UE limitará su directiva sobre la Directiva de Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) únicamente a las empresas más grandes de la UE, es decir, aquellas con más de 5.000 empleados y una facturación anual de 1.500 millones de euros (US$1.800 millones).

Las mismas normas se aplicarán a las empresas extranjeras cuyo volumen de negocios en la UE supere esa cantidad. Podrían enfrentarse a multas de hasta el 3% de su volumen de negocios global neto por infringir las normas.

"Estamos reduciendo las cargas innecesarias y desproporcionadas que pesan sobre nuestras empresas, con normas más sencillas, más específicas y más proporcionadas", dijo Marilena Raouna, viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, que presidió la reunión del martes.

Estados Unidos y Qatar habían exigido a la UE que redujera el alcance de la CSDDD, advirtiendo de que podía perturbar sus suministros de gas a Europa. La gran empresa petrolera y gasística estadounidense ExxonMobil ha criticado los cambios por considerarlos insuficientes.

La UE también retrasó la fecha límite para cumplir con la CSDDD hasta mediados de 2029, frente a mediados de 2027 anteriormente para las grandes empresas, y eliminó el requisito de que las empresas adoptaran planes de transición climática.

Los cambios también afectan a la directiva de la UE sobre la información corporativa en materia de sostenibilidad, que exige a las empresas divulgar su impacto medioambiental y social para que sea más transparente para los inversores y los consumidores.

La UE acordó que dicha información solo se aplicará a las empresas con más de 1.000 empleados y una facturación neta anual de 450 millones de euros, además de a las empresas no pertenecientes a la UE con esta facturación dentro del bloque, frente a las empresas con más de 250 empleados en la actualidad.

Los cambios se convertirán en ley en las próximas semanas.

(1 dólar = 0,8488 euros)

(Información de Kate Abnett; edición de Mark Potter; editado en español por Patrycja Dobrowolska)