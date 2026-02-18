Los países de la UE respaldan restricciones más estrictas a los precios en el nuevo mercado de carbono

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 18 feb (Reuters) -

Los países de la Unión Europea respaldaron el miércoles los planes para reforzar ‌las restricciones de precios ‌en ⁠el próximo mercado de carbono del bloque, según informaron diplomáticos de la UE a Reuters, en respuesta a las preocupaciones de ​algunos Gobiernos de ⁠que ⁠podría aumentar las facturas de combustible.

Los cambios en el régimen de comercio de ​derechos de emisión, conocido como ETS2, aún deben ser negociados y aprobados por ‌los países de la UE y el ​Parlamento Europeo. El Parlamento aún está ​ultimando su posición, tras lo cual podrán comenzar las negociaciones.

Los embajadores de los países de la UE respaldaron los planes de control de precios, propuestos por la Comisión Europea el año pasado, en una reunión a puerta cerrada celebrada el miércoles, según informaron los ​diplomáticos.

LANZAMIENTO RETRASADO

El ETS2 impondrá un precio a las emisiones de CO2 procedentes de los combustibles para calefacción ⁠y transporte a partir de 2028, y destinará los ingresos recaudados a ayudar a los hogares y ‌las empresas a invertir en vehículos eléctricos y renovaciones para ahorrar energía.

El plan se ha enfrentado a una creciente oposición política por parte de Gobiernos como el de Eslovaquia y República Checa, que advierten de que el ETS2 podría provocar un aumento del precio de la energía para los consumidores y quieren que se retrase ‌aún más su puesta en marcha. La UE ya retrasó su lanzamiento un año, hasta ⁠2028.

Los cambios respaldados por los países el miércoles están diseñados para ‌moderar los precios del ETS2 mediante la liberación de más permisos ⁠de emisión de carbono en el mercado si el ⁠precio del carbono alcanza los 45 euros (53,25 dólares) por tonelada métrica de CO2, lo que podría suponer la incorporación de hasta 80 millones de permisos al mercado cada año.

Otro grupo de cinco Gobiernos, entre los que se encuentran Suecia y

Países Bajos, ‌se opuso el martes a nuevos ​retrasos en el sistema, ya que, según ellos, esto socavaría los esfuerzos de la UE en materia de cambio climático y crearía incertidumbre entre los inversores.

(1 dólar = 0,8451 euros) (Información de Kate Abnett; edición de ‌Bart Meijer y Andrei Khalip; edición en español de María Bayarri Cárdenas)