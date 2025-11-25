Los países de la UE tienen obligación de reconocer el matrimonio gay contraído en otro Estado miembro, establece justicia europea
Todos los países de la Unión Europea están obligados a reconocer los matrimonios contraídos legalmente por dos personas del mismo sexo que sean ciudadanos de la UE en otro Estado miembro, según la sentencia que el Tribunal de...
- 1 minuto de lectura'
Todos los países de la Unión Europea están obligados a reconocer los matrimonios contraídos legalmente por dos personas del mismo sexo que sean ciudadanos de la UE en otro Estado miembro, según la sentencia que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) publicó este martes.
El tribunal había sido consultado por dos polacos casados en Alemania, a quienes se les denegó la transcripción de su certificado de matrimonio en su país de origen, donde no se permite la unión entre personas del mismo sexo.
Denegar este reconocimiento es contrario al derecho europeo, ya que constituye un obstáculo a la libertad de los ciudadanos afectados para circular de un país a otro disfrutando de los derechos adquiridos en el seno de la Unión.
Esto viola dicha libertad y vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar, considera el TJUE.
Por lo tanto, los Estados miembros están obligados a reconocer, a efectos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere, el estatuto marital adquirido legalmente en otro Estado miembro, añade.
Precisa que, no obstante, Polonia no está obligada a introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo en su legislación nacional.
sw/hgs/avl/pc
Otras noticias de Matrimonio igualitario
"Hay que repoblar la Argentina". El secretario de Culto dijo que los hijos de divorciados rinden peor en la escuela y arremetió contra el aborto
Estaba en contra del matrimonio igualitario. Joseph Strickland, el obispo al que el papa Francisco expulsó luego de sus críticas a los intentos de reformas de la Iglesia católica
