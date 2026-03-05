Los países del golfo Pérsico están preocupados por el riesgo de una guerra civil en Irán, según Kallas
BRUSELAS, 5 mar (Reuters) -
Los países de Oriente Medio han expresado a los responsables europeos su preocupación por el riesgo de una guerra civil en Irán como consecuencia del conflicto entre Teherán y Estados Unidos e Israel, según dijo el jueves la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.
"Cuando hablamos con los países de la región, ellos también están preocupados por las guerras civiles internas, (...) el liderazgo del régimen y lo que está sucediendo allí", dijo antes de una videoconferencia con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y representantes del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico sobre la situación en Irán y Oriente Medio en general.
También afirmó que la UE está "extremadamente preocupada" por la seguridad marítima en la región y que está tratando de mantener abiertas rutas como el estrecho de Ormuz.