Los países del golfo Pérsico están preocupados por el riesgo de una guerra civil en Irán, según Kallas

BRUSELAS, 5 mar (Reuters) -

Los países de Oriente Medio ‌han expresado ‌a ⁠los responsables europeos su preocupación por el riesgo de ​una ⁠guerra ⁠civil en Irán como consecuencia del ​conflicto entre Teherán y Estados Unidos ‌e Israel, según dijo ​el jueves ​la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

"Cuando hablamos con los países de la región, ellos ​también están preocupados por las guerras civiles ⁠internas, (...) el liderazgo del régimen y lo que ‌está sucediendo allí", dijo antes de una videoconferencia con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y representantes del Consejo de Cooperación ‌del Golfo Pérsico sobre la situación en Irán ⁠y Oriente Medio en ‌general.

También afirmó que la ⁠UE está "extremadamente preocupada" por ⁠la seguridad marítima en la región y que está tratando de mantener abiertas rutas como el estrecho ‌de Ormuz. (Información ​de Inti Landauro y Lili Bayer; redacción de Makini Brice, edición de Charlotte van Campenhout; ‌editado en español por Patrycja Dobrowolska)