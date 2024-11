Los países europeos denuncian los ataques híbridos rusos y se inician investigaciones sobre el corte de cables

Por Andrius Sytas, Barbara Erling y Johan Ahlander

Estocolmo/varsovia, 19 nov (reuters) - gobiernos europeos acusaron el martes a rusia de intensificar los ataques híbridos contra los aliados occidentales de ucrania, mientras los países bálticos investigan si el corte de dos cables de fibra óptica de telecomunicaciones en el mar fue un sabotaje. las autoridades europeas no han acusado directamente a rusia de destruir los cables. pero alemania, polonia y otros países dijeron que era probable que se trate de un acto de sabotaje, mientras que las fuerzas armadas de lituania reforzaron la vigilancia de sus aguas en respuesta. "la escalada de las actividades híbridas de moscú contra los países de la otan y la ue no tiene precedentes por su variedad y escala, y crea importantes riesgos para la seguridad", dijeron en un comunicado los ministros de asuntos exteriores de francia, alemania, italia, polonia y reino unido. la declaración, redactada en términos contundentes, se conoce mientras los países europeos investigaban el corte total esta semana de los cables del báltico, uno que une finlandia con alemania y otro que conecta suecia con lituania, recordando incidentes anteriores en la transitada vía fluvial. "si rusia no deja de cometer actos de sabotaje en europa, varsovia cerrará el resto de sus consulados en polonia", dijo el martes el ministro polaco de asuntos exteriores, radoslaw sikorski, tras reunirse en la capital polaca varios ministros europeos de asuntos exteriores. el ministro de defensa alemán, boris pistorius, se pronunció en el mismo sentido en conversaciones en bruselas: "nadie cree que estos cables se cortaran accidentalmente".

"También tenemos que suponer, sin saberlo todavía, que se trata de un sabotaje", añadió Pistorius.

Moscú ha negado repetidamente haber saboteado infraestructuras europeas y afirma que tales afirmaciones son inventadas para perjudicar los intereses rusos a través de una guerra de información emprendida por Occidente. La Fiscalía sueca informó de que había abierto una investigación penal preliminar sobre los cables averiados, que atraviesan la zona económica exclusiva de Suecia en el mar Báltico, por sospechas de posible sabotaje. (Reporte de Andrius Sytas en Vilna, Johan Ahlander y Niklas Pollard en Estocolmo, Essi Lehto en Helsinki, Bart Meijer en Ámsterdam, Benoit van Overstraeten, Barbara Erling en Varsovia y Sabine Siebold en Londres; textos de Stine Jacobsen, Tassilo Hummel y Niklas Pollard; edición de Javier López de Lérida)

Reuters