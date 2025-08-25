Los países musulmanes piden un alto el fuego inmediato en Gaza y sanciones contra Israel

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) han pedido este lunes tras reunirse en Yeda, Arabia Saudí, un alto el fuego "inmediato y permanente" en la Franja de Gaza y la imposición de sanciones a Israel.

Los países musulmanes abogan además por la retirada completa de las fuerzas militares israelíes del enclave palestino, según el comunicado final de la 21ª Sesión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, leído por el secretario general de la OCI, Hissein Brahim Taha, citado por la agencia de noticias oficial saudí, SPA.

Taha ha condenado además el "genocidio, la limpieza étnica, el desplazamiento forzoso, la destrucción sistemática y el bloqueo ilegal impuesto sobre Gaza" y ha acusado a Israel de "utilizar el hambre como arma de guerra".

Asimismo ha condenado la ampliación de los asentamientos en Cisjordania, en particular en la zona E1 de Jerusalén, y los ataques contra periodistas, para los que ha pedido "procesamiento conforme a las leyes internacionales".

Taha ha criticado los "horribles crímenes de guerra" con la población palestina y ha pedido una respuesta internacional más eficaz ante la intención declarada de Israel de tomar el control militar pleno sobre Gaza y aplicar su política del "Gran Israel", en "flagrante violación del Derecho Internacional".

En cuanto a la grave situación humanitaria en la Franja de Gaza, los países musulmanes han instado a aplicar las resoluciones de la Cumbre Conjunta Árabe-Islámica de Riad celebrada en 2023. Además han destacado que cada vez más países reconocen al Estado de Palestina y han instado a otros a seguir este camino.