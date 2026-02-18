Los países nórdicos buscan estrechar lazos con Groenlandia tras las amenazas de Trump

COPENHAGUE, 18 feb (Reuters) -

Los ministros de los Gobiernos nórdicos se reunirán el miércoles en Dinamarca para debatir la posibilidad de elevar a Groenlandia y otros dos territorios autónomos a un estatus de igualdad en un foro regional, impulsando la cooperación tras la presión del presidente estadounidense Donald Trump para controlar la isla ártica.

Dinamarca y sus aliados europeos han rechazado la insistencia de Trump en que el país nórdico debe entregar Groenlandia a Estados Unidos, y el mes pasado se iniciaron conversaciones entre Copenhague, Nuuk y Washington para resolver el enfrentamiento diplomático.

La reunión del miércoles se centrará en la actualización del Tratado de Helsinki, adoptado en 1962 por Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega, para otorgar plenos derechos a los territorios gobernados por Dinamarca de Groenlandia y las islas Feroe, así como a las islas Åland de Finlandia.

Las regiones autónomas llevan décadas buscando la igualdad de condiciones en el foro nórdico, pero se les ha mantenido al margen de las reuniones centradas en la seguridad y asuntos relacionados, como la guerra en Ucrania, lo que llevó al Gobierno de Groenlandia a boicotear el formato en 2024.

"La actualización del Tratado de Helsinki será un paso histórico y garantizará el futuro de la cooperación nórdica", dijo en un comunicado el ministro danés de Cooperación Nórdica, Morten Dahlin.

Groenlandia participará activamente en la creación de una comisión para actualizar el acuerdo, según dijo la ministra de Asuntos Exteriores de la isla, Vivian Motzfeldt.

"El proceso en torno al Tratado de Helsinki será decisivo para determinar si Groenlandia puede ser reconocida como un socio en igualdad de condiciones en la cooperación nórdica", dijo Motzfeldt.

Aunque las encuestas de opinión indican que la mayoría de los 57.000 habitantes de la isla esperan obtener algún día la independencia de Dinamarca, muchos advierten contra apresurarse debido a la dependencia económica de Copenhague y a la excesiva exposición a Estados Unidos.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo este mes que, si los groenlandeses se vieran obligados a elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, elegirían Dinamarca. (Reporte de Louise Rasmussen, edición de Terje Solsvik y Michael Perry)