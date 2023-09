Tras las quejas de algunos países por la interpretación de los himnos en el Mundial de rugby, los organizadores darán la posibilidad a las federaciones participantes elegir entre la versión cantada por un coro infantil, como se hizo en los primeros partidos, o volver a una interpretación clásica, informaron a la AFP fuentes concordantes, confirmando una información de L'Equipe.

A esta solución se llegó después de negociaciones entre el comité de organización, World Rugby y el ministerio de Deportes francés.

La organización "France-2023 trata de buscar una solución intermedia, pero en los hechos, la Marsellesa en canon -forma musical con carácter polifónico- no fue lo ideal y se produjo una cacofonía que no era adaptada. Tratamos de buscar una solución, sabiendo que hubo himnos en los que no pasó nada", dijo a la AFP una fuente cercana a la máxima instancia del rugby.

"Hay que encontrar un equilibrio entre los himnos cantados con la fuerza del rugby y no desalentar a los niños, que han trabajado duro" desde hace meses, explicó una de estas fuentes.

El próximo partido del Mundial será el jueves en Lille, entre el anfitrión Francia y Uruguay.

