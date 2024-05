Los países ricos cumplen con retraso el objetivo de financiación contra el cambio climático

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 29 mayo (Reuters) - Los países desarrollados cumplieron su promesa de aportar 100.000 millones de dólares para ayudar a los países más pobres a hacer frente al cambio climático en 2022, según dijo el miércoles la OCDE, confirmando que el objetivo se cumplió con dos años de retraso. En 2009, los países desarrollados prometieron que, a partir de 2020, transferirían 100.000 millones de dólares al año a las naciones más pobres que estaban sufriendo los costes del empeoramiento de las catástrofes provocadas por el cambio climático. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2022 aportaron 115.900 millones de dólares en financiación para el clima, cumpliendo así el objetivo por primera vez. El total incluye también la financiación privada movilizada por fondos públicos.

Los 100.000 millones de dólares son mucho menos que los billones que los países en desarrollo necesitan para invertir en energías limpias con la rapidez suficiente para cumplir los objetivos climáticos y proteger a sus sociedades de los fenómenos meteorológicos extremos y la subida del nivel del mar. Pero el objetivo incumplido se ha convertido en un símbolo político que ha avivado la desconfianza entre las naciones en las recientes conversaciones de la ONU sobre el clima, ya que algunos países en desarrollo sostienen que no pueden asumir compromisos más ambiciosos para hacer frente al cambio climático si las potencias económicas mundiales no aportan la ayuda financiera prometida. La financiación será el tema central de la cumbre climática COP29 de la ONU, que se celebrará en noviembre en Bakú (Azerbaiyán). La principal tarea será establecer un nuevo objetivo de financiación climática para los países en desarrollo, que sustituya al objetivo de 100.000 millones de dólares después de 2025. Las naciones ya están divididas sobre el nuevo objetivo. La Unión Europea, actualmente el mayor proveedor mundial de financiación para el clima, se encuentra entre las naciones ricas que exigen que más países contribuyan al nuevo objetivo, incluidas las grandes economías emergentes y aquellas con elevadas emisiones de CO2 y riqueza per cápita, como China y los Estados de Oriente Medio. China, en la actualidad el mayor emisor de CO2 del mundo, se ha opuesto firmemente en anteriores conversaciones de la ONU sobre el clima. China y la mayoría de los demás países no están actualmente obligados a contribuir a los objetivos de financiación de la ONU para el clima. La lista de países obligados a contribuir —que no se actualiza desde 1992— incluye unas dos docenas de países que ya se habían industrializado hace décadas.

(Reporte de Kate Abnett; edición de Nick Macfie; editado en español por Tomás Cobos)

