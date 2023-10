DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Los palestinos batallaban el sábado para huir de las zonas de Gaza que eran impactadas por las fuerzas militares israelíes, al tiempo que hacían frente a una creciente crisis de agua. Israel detuvo el flujo de recursos a la región previo a una anticipada ofensiva terrestre una semana después del sangriento ataque de Hamas contra Israel.

Israel renovó sus llamamientos en las redes sociales y en panfletos lanzados desde el aire para que los residentes de Gaza se trasladaran al sur, mientras Hamas instaba a la población a permanecer en sus hogares. La ONU y los grupos de ayuda han afirmado que un éxodo tan rápido causaría un sufrimiento humano incalculable a los pacientes hospitalizados, los ancianos y otras personas que no pudieran trasladarse.

La directiva de evacuación abarca un área de 1,1 millones de residentes, aproximadamente la mitad de la población del territorio. El ejército israelí dijo que “cientos de miles” de palestinos ya habían hecho caso a la advertencia y se habían dirigido al sur. Dijo que los palestinos podían viajar dentro de Gaza sin sufrir daños a lo largo de dos rutas principales desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hora local.

No estaba claro cuántos palestinos permanecían en el norte de Gaza el sábado por la tarde, dijo Juliette Touma, portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. “Lo que sabemos es que cientos de miles de personas han huido. Y que un millón de personas han sido desplazadas en total en una semana”, dijo.

Familias en automóviles, camiones y carretas tiradas por burros se aglomeraban con sus pertenencias en una carretera principal que sale de la ciudad de Gaza, mientras los ataques aéreos israelíes seguían azotando el territorio de 40 kilómetros (25 millas) de largo, donde los suministros de alimentos, combustible y agua potable se estaban agotando debido al completo asedio israelí.

El agua ha dejado de salir de los grifos en todo el territorio. Amal Abu Yahia, una madre embarazada de 25 años del campo de refugiados de Jabaliya, dijo que espera ansiosamente los pocos minutos de cada día o cada dos días en que el agua contaminada gotea de las tuberías de su sótano. Luego la raciona, dando prioridad a su hijo de 5 años y a su hija de 3 años. Dice que ella misma bebe tan poco que sólo orina cada dos días.

Cerca de la costa, la única agua del grifo está contaminada con agua del mar Mediterráneo debido a la falta de instalaciones de saneamiento. Mohammed Ibrahim, de 28 años, dijo que sus vecinos de la ciudad de Gaza han empezado a beber el agua salada.

La evacuación del ejército israelí obligaría a toda la población del territorio a hacinarse en la mitad sur de la Franja de Gaza, mientras Israel continúa sus ataques en todo el territorio, incluido el sur.

Rami Swailem dijo que él y al menos cinco familias de su edificio decidieron quedarse en su apartamento cerca de la ciudad de Gaza. “Estamos arraigados a nuestras tierras”, afirmó. “Preferimos morir con dignidad y afrontar nuestro destino”.

Otros buscaban desesperadamente la forma de evacuar. “Necesitamos un número para conductores de Gaza al sur, es necesario ayuda”, se leía en una publicación en las redes sociales. Otra persona escribió: “Necesitamos un número de autobús, oficina o cualquier medio de transporte”, publicó otro.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos expresó su preocupación por aquellos que no pueden abandonar sus actuales emplazamientos, “especialmente las mujeres embarazadas, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidades”, afirmando que deben ser protegidos. La agencia también pidió a Israel que no atacara a civiles, hospitales, escuelas, clínicas y sedes de la ONU.

Un portavoz militar israelí, Jonathan Conricus, declaró que la evacuación tenía por objeto mantener a salvo a los civiles e impedir que Hamas los utilizara como escudos humanos. Instó a la población de las zonas atacadas a abandonarlas inmediatamente y a regresar “sólo cuando les digamos que es seguro hacerlo".

“Los civiles palestinos de Gaza no son nuestros enemigos. No los consideramos como tales y no los atacamos como tales”, afirmó Conricus. “Intentamos hacer lo correcto”.

___

Krauss informó en Jerusalén. Los periodistas de The Associated Press Isabel DeBre y Julia Frankel en Jerusalén, Samya Kullab en Baghdad, Samy Magdy en El Cairo, Ashraf Sweilam en El-Arish, Egipto, Kareem Chehayeb en Beirut y Matthew Lee en Riad contribuyeron a este despacho.