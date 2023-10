Por Nidal al-Mughrabi

GAZA, 15 oct (Reuters) - Cuando Israel intensificó sus ataques aéreos sobre la Franja de Gaza y pidió a sus habitantes que se desplazaran hacia el sur, hacia la frontera con Egipto, algunos como Fadi Daloul, padre de seis hijos, pensaron que sería una opción segura y recogieron sus pertenencias.

Los palestinos est√°n desesperados por encontrar un escondite seguro mientras el ej√©rcito israel√≠ se prepara para lo que se espera que sea una ofensiva terrestre en Gaza acompa√Īada de incesantes ataques a√©reos.

El viaje hacia el sur también está plagado de riesgos mientras Israel devuelve el golpe a Hamás después de que el grupo militante palestino lanzara un ataque sorpresa contra Israel, el más sangriento desde la guerra árabe-israelí de 1973.

Israel ya ha desatado el bombardeo m√°s feroz jam√°s realizado sobre la empobrecida y estrecha Gaza, una de las zonas m√°s densamente pobladas del mundo. Y se espera algo mucho peor, lo que empuja a los residentes a buscar un refugio seguro.

Muchos gazat√≠es se niegan a abandonar sus hogares en direcci√≥n al sur, temiendo que se repita la "Nakba" o "cat√°strofe", cuando muchos palestinos huyeron o se vieron obligados a abandonar sus hogares durante la guerra de 1948 que acompa√Ī√≥ a la creaci√≥n de Israel.

Unos 700.000 palestinos, la mitad de la población árabe de lo que fue la Palestina británica, fueron desposeídos y desplazados, y muchos se dispersaron por los estados árabes vecinos, donde permanecen ellos o muchos de sus descendientes. Muchos siguen viviendo en campos de refugiados.

Israel refuta la afirmación de que expulsó a los palestinos, alegando que fue atacado por cinco estados árabes tras su creación.

Para Daloul, la prioridad es la supervivencia de su familia mientras los ataques aéreos arrasan edificios en Gaza, bloqueada tanto por Israel como por Egipto, mientras se desata una crisis humanitaria y los hospitales se quedan sin medicamentos.

Es uno de los miles de palestinos que huyeron el sábado del norte de la Franja de Gaza, temiendo lo que promete ser una feroz invasión terrestre con incesantes ataques aéreos.

"Vivimos estresados, no hab√≠amos visto algo as√≠ antes. Es enorme. Es una amenaza enorme. Los ni√Īos, como ven (...) ¬Ņad√≥nde los llevamos?", dijo. "Especialmente cuando salimos (de nuestra casa), vimos por el camino gente quemada y alcanzada por ataques a√©reos. Gracias a Dios estamos a salvo y llegamos al sur".

El ejército israelí no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Hamás ha pedido a la población que no salga y afirma que las carreteras de salida son inseguras. Asegura que decenas de personas murieron el viernes en ataques contra autos y camiones que transportaban refugiados, algo que Reuters no pudo verificar de forma independiente.

Israel afirma que Hamás impide la salida de la población para utilizarla como escudo humano, algo que el grupo militante niega.

Gaza, una diminuta franja costera encajonada entre Israel al norte y al este y Egipto al suroeste, alberga a unos 2,3 millones de personas que viven bajo bloqueo desde que Hamás tomó el control en 2007.

Israel dijo que mantenía abiertas dos carreteras para que la gente pudiera escapar, pero los palestinos desplazados que huían por ahí dijeron que los bombardeos israelíes de las zonas orientales alrededor de esa carretera nunca cesaron.

Hace dos d√≠as, 70 palestinos murieron y 200 resultaron heridos cuando aviones israel√≠es bombardearon varios veh√≠culos que transportaban a gazat√≠es desplazados, seg√ļn el Ministerio de Sanidad y los medios oficiales de Ham√°s. Reuters no pudo verificar de forma independiente esta afirmaci√≥n.

Daloul dijo que no fue fácil salir de su casa cuando Israel comenzó a lanzar panfletos sobre Gaza para que la gente se marchara. Su familia sintió una ansiedad extrema, especialmente por la noche.

"Hab√≠a atascos. Algunos autos fueron bombardeados por ataques a√©reos. Por la noche, los ni√Īos me abrazaron y empezaron a llorar y a gritar: 'S√°lvanos, s√°lvanos'", afirm√≥.

"¬ŅC√≥mo podemos salvarlos? Cuando salimos de casa, besamos las paredes al salir. Esto es migraci√≥n y no sabemos cu√°nto durar√°. Esperamos que el mundo pueda vernos y ver c√≥mo vivimos. Mira, ten√≠amos una casa, paredes y agua, pero ahora vivimos en una tienda de campa√Īa", agreg√≥.

Israel afirma que su orden de evacuación es un gesto humanitario para proteger a los residentes mientras erradica a los combatientes de Hamás. Naciones Unidas afirma que no es posible trasladar a tanta gente dentro de Gaza sin provocar un desastre humanitario.

Sahar, hija de Daloul, dijo que no hay lugar donde esconderse de los ataques a√©reos. "Vivimos en la miseria. No sabemos c√≥mo vivir. No hay nadie que nos salve ni que venga a buscarnos. ¬ŅC√≥mo vamos a vivir? ¬ŅC√≥mo?", se pregunt√≥.

El bombardeo israelí de Gaza enfrenta tanto a los palestinos que se quedaron en casa como a otros que hicieron el traicionero viaje al sur sabiendo que es muy poco probable que Egipto abra sus fronteras.

En declaraciones a Reuters por tel√©fono desde Gaza, Gina, de 20 a√Īos, describi√≥ el horror de desplazarse por la principal carretera oriental de Salahudeen, una de las dos rutas que conducen a las zonas meridionales.

"Estaba aterrorizada, creía que iba a morir", dijo llorando por teléfono mientras describía el viaje al sur. "Nos dijeron que escapáramos y luego bombardearon a la gente en la carretera. Mi padre manejó de vuelta a la Ciudad de Gaza. Dijo que si íbamos a morir de todos modos, nos quedáramos en casa, en Gaza".

Aunque sus habitantes quisieran huir del enclave por completo, no tienen adónde ir, ya que la salida más obvia sería a través de Egipto, algo que El Cairo rechaza.

El Cairo, frecuente mediador entre Israel y los palestinos, insiste siempre en que ambas partes resuelvan los conflictos dentro de sus fronteras, alegando que es la √ļnica forma de que los palestinos puedan garantizar su derecho a tener un estado.

Un testigo dijo haber visto auto destrozados y un cami√≥n completamente incendiado en la carretera del sur. Algunas personas que esperaban que el sur les proporcionara alg√ļn alivio han cambiado de opini√≥n y se dirigen al norte.

"Me llevo a mi familia de vuelta a Gaza. No puedo seguir viviendo en una escuela o fuera de mi casa, cuando de todas formas ning√ļn lugar es seguro, mi casa es mejor", dijo Abu Dawoud, contable de Gaza.

(Escrito por Michael Georgy; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)