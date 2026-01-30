Los Panamericanos de Lima 2027 comenzarán una semana después de lo previsto

Los Juegos Panamericanos de 2027 comenzarán en Lima una semana después de lo previsto, informó este viernes Panam Sports, organizadora del evento, que tomó la decisión debido al "nutrido calendario de eventos deportivos" de ese año

Las mayores justas polideportivas de América, que se disputarán un año antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto, en vez de las fechas originales, entre el 16 de julio y el 1 de agosto, indicó Panam Sports en un comunicado

Los XX Juegos Panamericanos reunirán a más de 7.000 deportistas de 41 países y serán el evento clasificatorio olímpico más importante de cara a Los Ángeles 2028

La capital de Perú, de 10 millones de habitantes, albergará por segunda vez las justas tras organizar el evento en 2019

Lima se transformará así en la tercera ciudad americana en repetir como sede de la cita, después de Ciudad de México (1955 y 1975) y la canadiense Winnipeg (1967 y 1999)

La urbe peruana fue elegida en marzo de 2024 como sede en una asamblea general extraordinaria de Panam Sports luego de que la colombiana Barranquilla perdiera su rango de anfitriona

La ciudad caribeña perdió la localía, que le había sido otorgada en 2021, por incumplimiento en los pagos pactados con los organizadores

Los pasados Juegos Panamericanos tuvieron lugar en Santiago de Chile entre octubre y noviembre de 2023