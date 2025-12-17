Los paramilitares de Sudán destruyen pruebas de atrocidades cometidas en El Fasher, según informe

Los paramilitares sudaneses de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) realizaron asesinatos masivos y sistemáticos y se deshicieron de los cuerpos para destruir pruebas de las masacres en El Fasher, en la región de Darfur, indicó un nuevo informe.

Desde hace dos años y medio, este país africano está sumido en un conflicto interno entre el ejército regular y este contingente paramilitar que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados, según la ONU.

Las FAR tomaron violentamente en octubre la localidad de El Fasher, la última posición defensiva del ejército en Darfur, región del oeste de Sudán.

Desde entonces emergieron denuncias de ejecuciones sumarias, violaciones sistemáticas y detenciones masivas en esa ciudad.

Un informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL) de la Universidad de Yale indicó el martes que el grupo paramilitar "destruyó y ocultó pruebas de sus asesinatos masivos generalizados" en El Fasher.

El laboratorio se basó en imágenes satelitales para monitorear las atrocidades en esta ciudad, desde que comenzó la guerra entre las FAR y el ejército en abril de 2023.

El HRL afirmó que, tras la toma de la localidad, logró identificar 150 grupos de objetos que coincidían con restos humanos.

Decenas de ellos coincidían además con denuncias de ejecuciones sumarias, y otros tantas con denuncias de asesinatos de civiles mientras huían.

En el plazo de un mes, casi 60 de esos grupos ya no eran visibles. En cambio aparecieron ocho alteraciones del terreno cerca de los lugares donde se produjeron matanzas masivas, según el HRL.

El laboratorio aseguró que estos cambios no eran compatibles con las prácticas funerarias civiles.

"Se han producido asesinatos en masa y eliminaciones de cadáveres a gran escala y de forma sistemática", concluye el informe, que estima que el número de muertos en la ciudad asciende a decenas de miles.

La ONU afirma que la guerra ha sumido a Sudán en la mayor crisis humanitaria del mundo.