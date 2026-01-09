Los partidos de la oposición francesa intentan derrocar al Gobierno por el acuerdo con Mercosur

PARÍS, 9 ene (Reuters) -

Los partidos de la oposición francesa de extrema derecha y extrema izquierda presentarán mociones de censura contra el débil

Gobierno minoritario de Francia en respuesta ⁠a la probable aprobación el viernes del ⁠acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur. El partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) dijo que presentaría una moción de censura el viernes por la mañana, mientras que el partido de ⁠extrema derecha ‌Agrupación Nacional (RN) ​dijo que también lanzaría una contra la jefa de la Comisión Europea en Bruselas.

Las mociones de censura subrayan ​algunas de las repercusiones políticas internas a las que se enfrenta el Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, ‌encabezado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, en relación con el acuerdo ‌comercial, mientras lucha por aprobar un presupuesto para ​2026 ya retrasado en un Parlamento truculento.

Parece poco probable que Agrupación Nacional y Francia Insumisa reúnan suficientes votos en el Parlamento para derrocar al Gobierno. Sin embargo, sus amenazas subrayan la peligrosa cuerda floja política en la que sigue caminando el

Gobierno de Macron a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027.

Macron afirma que Francia votará en contra del acuerdo. Sin embargo, el tratado solo requiere el apoyo de una mayoría cualificada de los Estados miembros de la UE para que la Comisión Europea ⁠y el bloque del Mercosur firmen el acuerdo. A continuación, el Parlamento Europeo tendría que ratificar el acuerdo.

En una publicación en la red social ​X a última hora del jueves, el presidente del partido Agrupación Nacional, Jordan Bardella, dijo que la promesa de Macron de no votar a favor del acuerdo era una mera pose que equivalía a "una traición a los agricultores franceses"

En otra publicación en X, la jefa del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, pidió a Macron "que anuncie, si es necesario, la suspensión de la contribución de Francia al presupuesto de la Unión Europea". La jefa de la cámara baja de Francia ⁠Insumisa, Mathilde Panot, dijo en X que Francia había sido "humillada" por Bruselas y en el escenario mundial.

"Lecornu y Macron deben ​irse", escribió.

EL ACUERDO A PUNTO DE APROBARSE

Los países de la UE tienen previsto aprobar el viernes la firma del mayor acuerdo de libre comercio de la historia del bloque con el grupo sudamericano Mercosur.

Los partidarios del acuerdo, entre ellos Alemania y España, sostienen que ‍es un elemento esencial del esfuerzo de la UE por abrir nuevos mercados para compensar las pérdidas comerciales derivadas de los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China.

Los opositores, encabezados por Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, afirman que el acuerdo aumentará las importaciones de productos alimentarios baratos y perjudicará a los agricultores nacionales.

Los agricultores franceses protagonizaron el viernes una nueva protesta contra ​el acuerdo. El grupo de presión de los agricultores de la Confederation Paysanne hizo circular tractores a baja velocidad para bloquear el tráfico en la principal autopista que rodea París el viernes, con un tractor que llevaba el lema "¡Detengamos el acuerdo UE-Mercosur!". (Información de Sybille de la Hamaide, Gabriel ‍Stargardter y Charlotte Van Campenhout; edición de Richard Lough y Toby Chopra; editado en español por Patrycja Dobrowolska)