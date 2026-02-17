Los Pasdaran amenazan, "listos para cerrar el Estrecho de Hormuz"

Tangsiri se encuentra supervisando las maniobras en el estrecho, donde Irán ya ha bloqueado algunas áreas marítimas.

La televisión estatal no especificó la duración de estas restricciones.

"Con el fin de respetar los principios de seguridad y las normas de navegación marítima, algunas partes del Estrecho de Hormuz se cerrarán durante varias horas", reportó la agencia Fars, que se considera cercana a los Guardianes de la Revolución.

Según la agencia, el cierre parcial se llevará a cabo hoy, mientras que desde ayer se está realizando un ejercicio militar de los pasdaran en el Estrecho de Hormuz.

El Estrecho de Hormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, a través de la cual transita aproximadamente el 20% del petróleo global. (ANSA).