Los Patriots, primer equipo con 10 victorias, enfrentan lesiones antes de su semana de descanso

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Cada entrenador en la NFL habla sobre lo difícil que es ganar partidos.

Mike Vrabel espera que la victoria por remontada de los Patriots de Nueva Inglaterra por 26-20 sobre los maltrechos Bengals de Cincinnati, sea un recordatorio para su equipo de que, incluso después de convertirse en el primer equipo de la NFL en alcanzar 10 victorias esta temporada, necesitará dar lo mejor de sí cada semana para seguir acumulando victorias.

"Creo que encontraron una manera de ganar", afirmó Vrabel. "Tendremos que mantener ese delicado equilibrio de entender que las victorias son importantes, pero mejorar en esta época del año es lo más importante".

Eso es especialmente cierto para un equipo que probablemente se enfrentará a los Giants de Nueva York en un partido de "Lunes por la Noche" sin dos titulares en una línea ofensiva que ha sido una de las más estables de la liga.

El guardia izquierdo Jared Wilson salió cojeando en la primera serie de la victoria del domingo con una lesión en el tobillo, y el tackle izquierdo novato Will Campbell fue retirado en carrito en el tercer cuarto con una lesión en la rodilla.

Esto marcó el mayor cambio esta temporada para el grupo titular de Campbell, Wilson, el centro Garrett Bradbury, el guardia derecho Mike Onwenu y el tackle derecho Moses Morgan, que han comenzado 11 de 12 juegos. La única desviación de ese quinteto fue en la semana cuatro cuando Ben Brown comenzó en lugar de Wilson, quien estaba inactivo con lesiones en el tobillo y la rodilla.

Vrabel dijo el lunes que la lesión de Campbell le obligaría a perderse algunos partidos.

"No estará ahí esta semana. Serán un par de semanas", comentó Vrabel. "Tendremos que tomar una decisión aquí en la plantilla para ver cuánto tiempo será y partir de ahí. Pero no es nada que, con suerte, lo deje fuera por toda la temporada".

El entrenador fue un poco más optimista sobre las perspectivas para Wilson, diciendo que su estado dependería de cómo responda a la rehabilitación y la práctica.

Vederian Lowe reemplazó a Campbell el domingo, con Brown ocupando nuevamente el lugar de Wilson. Si Wilson y Campbell permanecen fuera por un período prolongado, la buena noticia es que tanto Brown como Lowe tienen amplia experiencia como titulares. Lowe comenzó 13 juegos como tackle izquierdo la temporada pasada y Brown registró 10 inicios como centro en 2024 después de que David Andrews ingresara a la reserva de lesionados.

Está funcionando

Después de la actuación de siete recepciones y 115 yardas del ala cerrada Hunter Henry el domingo, los Patriots han tenido cuatro juegos consecutivos con un receptor de 100 yardas. Henry se unió a DeMario Douglas (100 yardas contra Atlanta el 2 de noviembre), Mack Hollins (106 en Tampa Bay el 9 de noviembre) y Stefon Diggs (105 contra los Jets de Nueva York el 13 de noviembre). Es la primera vez que el equipo tiene un receptor de 100 yardas en cuatro juegos consecutivos desde la temporada 2018.

Necesita ayuda

Los Patriots fallaron dos veces en anotar touchdowns con el balón en la yarda uno.

Con una ventaja de 17-13 en el tercer cuarto, tuvieron un pase de touchdown a Henry anulado por una interferencia de pase ofensivo sobre Hollins. Dos jugadas después, en cuarto down, Rhamondre Stevenson fue detenido en una carrera corta de la línea de gol.

Arriba 20-13 en el cuarto período, el intento de Maye de avanzar en tercera en la línea de gol fue detenido, obligándolos a conformarse con un gol de campo.

