Los Pecos se despiden de Madrid con un viaje emocional con el que rinden a su público

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Palacio Vistalegre de Madrid se ha rodeado de emoción y nostalgia este fin de semana para recibir a los Pecos en su gira 'Dos voces y una historia'. Lo que ha ocurrido sobre el escenario no fue solo un concierto, sino un viaje emocional de más de cuatro décadas concentrado en una noche donde el tiempo parecía haberse detenido para una generación que se resiste a olvidar su juventud.

Pese a la desapacible tarde y la bajas temperaturas de la capital, las inmediaciones del recinto ya vaticinaban desde horas antes lo que sería una velada para el recuerdo de varias generaciones. Centenares de seguidores, muchos de los cuales aún conservan el espíritu de los setenta y ochenta, se han ido concentrando en espera de un reencuentro largamente esperado. Con el aforo casi al completo, los hermanos Herrero se han despedido este domingo del público de Madrid, al menos en esta gira.

El inicio del espectáculo fue una declaración de intenciones tras la actuación de un DJ que puso a todo el aforo en pie a ritmo de los ochenta. Y, bajo una iluminación envolvente y tras una introducción visual que repasaba la trayectoria del dúo, Pedro y Javier han subido en el escenario para interpretar 'Déjala', una canción que ha provocado un estallido de aplausos.

"Es un placer tocar en casa", ha dicho Pedro al público que le ha respondido con una fuerte ovación después de que el músico expresase el deseo de que sus canciones hagan revivir a todos "buenos y bonitos momentos de sus vidas". "Hacednos un favor, cantar y bailar", ha animado el cantante a sus entregados fans.

A medida que ha ido avanzando la noche, el setlist --que ha ido puliéndose en paradas previas como Santander, Bilbao y Valencia-- ha demostrado un equilibrio entre la balada romántica y el pop melódico. Y, con 'De espuma, de arena y sal', el dúo ha demostrado la calidad de su registro vocal.

Uno de los momentos más íntimos ha llegado con 'Canción para Pilar', un tema que ha servido para que los hermanos recordaran sus inicios y la importancia de las letras de Víctor Manuel en su carrera. El silencio en el pabellón ha sido absoluto, solo roto por el murmullo de los fans que han acompañado cada verso como si de un himno se tratase.

El ritmo ha cambiado cuando sonaron los acordes de 'Y te vas'. En ese punto, el concierto ha alcanzado una de sus cotas más altas de intensidad. Canciones con casi medio siglo de vida sonaban para el público como si fueran actuales sin perder la esencia que las convirtió en números uno y con las que Los Pecos llegaron a ser pilares del pop nacional.

A lo largo de la noche no han faltado los gestos de complicidad entre los hermanos, seguidos desde el público por su madre que ha protagonizado uno de los momentos más emotivos cuando le dedicaron a canción 'Madre' y a la que el público respondió con una fuerte ovación.

En el repertorio tampoco ha faltado 'Recuerdos', un tema que ha desatado la nostalgia e incluso alguna lágrima entre los fans, a la vez que un mar de linternas de teléfonos móviles ha iluminado Vistalegre en una imagen que resumía la conexión entre los artistas y sus seguidores de toda la vida.

Hacia la recta final del concierto, la adrenalina subió con 'Que no lastimen a tu corazón'. Fue el momento en que gran parte de la pista ha abandonado sus asientos para bailar y cantar a pleno pulmón.

El clímax llegó, como no podía ser de otra manera, con 'Háblame de ti'. La canción más emblemática del dúo ha convertido Vistalegre en un karaoke gigante tras la que el público ha coreado insistentemente el nombre de Pedro.

Y, después de un amago de despedida, los bises han traído de vuelta a los hermanos para ofrecer sus últimas canciones. 'Esperanzas' y 'Señor' sirvieron como cierre. Madrid se ha rendido una vez más a Los Pecos. Ahora toca Barcelona, donde 'el rubio y el moreno' despedirán el día 28 'Dos voces y una historia'.