Los pedidos a fábricas estadounidenses repuntan en agosto, según lo previsto

WASHINGTON, 18 nov (Reuters) - Los nuevos pedidos de bienes manufacturados estadounidenses repuntaron en agosto, aunque el gasto empresarial en equipos no fue tan fuerte como se pensaba inicialmente.

Los pedidos a las fábricas aumentaron un 1,4% tras un descenso no revisado del 1,3% en julio, informó el martes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El aumento estuvo en línea con las expectativas de los economistas. Los pedidos aumentaron un 3,3% interanual en agosto.

El informe, previsto inicialmente para el 2 de octubre, se retrasó por el cierre del Gobierno federal, que duró un récord de 43 días.

El sector manufacturero, que representa alrededor del 10,2% de la economía, está sufriendo las consecuencias de los aranceles a las importaciones. El PMI manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) se ha contraído durante ocho meses consecutivos.

El Gobierno también informó de que los pedidos de bienes de capital no destinados a la defensa, excluidos los aviones, que se consideran una medida de los planes de gasto empresarial en equipos, aumentaron un 0,4% en lugar del 0,6% estimado en septiembre.

Los envíos de los llamados bienes de capital básicos cayeron un 0,4%, en lugar del 0,3% de septiembre. (Reportaje de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)