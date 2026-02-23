Los pedidos a las fábricas estadounidenses caen en diciembre debido a los pedidos de aviones comerciales

WASHINGTON, 23 feb (Reuters) - Los nuevos pedidos de productos industriales estadounidenses cayeron en diciembre debido al fuerte descenso de los pedidos de aviones comerciales, pero la demanda en otros sectores se mantuvo fuerte, impulsada en parte por la sólida inversión en inteligencia artificial

Los pedidos de fábrica bajaron un 0,7% tras un aumento sin revisar del 2,7% en noviembre, informó el lunes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los pedidos industriales caerían un 0,6%. Los pedidos avanzaron un 3,7% en términos interanuales en diciembre. El informe se retrasó por el cierre de la Administración del año pasado, que lastró el crecimiento del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre

La industria manufacturera, que representa el 10,1% de la economía, se ha visto paralizada por los aranceles generalizados del presidente Donald Trump que, según los líderes empresariales, han aumentado los costos para las fábricas y los consumidores. Sin embargo, algunos sectores se han visto favorecidos por la rápida adopción de la inteligencia artificial

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes los aranceles generalizados de Trump, que aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional. Trump impuso inmediatamente un arancel global del 10% durante 150 días para sustituir algunos de los aranceles de emergencia, antes de subir la tasa al 15% el sábado

"La sentencia de la Corte Suprema no reestructura la política comercial, y las rápidas medidas del presidente Trump indican que los aranceles se mantendrán, aunque se ajusten en los próximos meses", dijo Shannon Grein, economista de Wells Fargo

Los pedidos de aviones comerciales cayeron un 24,8% en diciembre, tras dispararse un 98,2% en noviembre. Esta categoría es extremadamente volátil. Aunque Boeing informó en su sitio web que había recibido 175 pedidos de aviones en diciembre, la mayor parte de ellos eran modelos menos costosos. Boeing recibió 164 pedidos de aviones en noviembre

Los pedidos de computadores y productos electrónicos crecieron un 3,1%, mientras que los de equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes avanzaron un 0,3%. Los pedidos de maquinaria aumentaron un 0,5%

Se registraron fuertes aumentos en los pedidos de productos metálicos fabricados y metales primarios. Los pedidos de carrocerías, piezas y remolques de vehículos de motor avanzaron un 2,0%. Fuera de la inteligencia artificial, la inversión empresarial se ralentizó en el cuarto trimestre, pero se prevé una aceleración este año debido a los recortes fiscales

La Oficina del Censo también informó de que los pedidos de bienes de capital no destinados a la defensa, excluidos los aviones, que se consideran una medida de los planes de gasto empresarial en equipos, aumentaron un 0,8% en diciembre, en lugar del 0,6% inicialmente comunicado la semana pasada

Los envíos de estos bienes de capital básicos aumentaron un 1,0%, en lugar del 0,9% informado anteriormente. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)