Los pedidos de bienes de capital básicos de EE. UU. superan las expectativas en noviembre

WASHINGTON, 26 ene (Reuters) - Los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en noviembre, lo que sugiere que el gasto empresarial en equipamiento mantuvo un ritmo de crecimiento estable en el cuarto trimestre.

Los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidos los aviones, un indicador muy vigilado del gasto empresarial, subieron un 0,7% tras un aumento del 0,3% revisado a la baja en octubre, según informó el lunes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Los economistas consultados por Reuters esperaban un incremento del 0,3% en los pedidos de bienes de capital básicos, tras el avance del 0,5% registrado en octubre. Los envíos de bienes de capital básicos se elevaron en un 0,4%, tras el avance del 0,8% registrado en octubre.

El informe, que se retrasó por el cierre del gobierno federal durante 43 días, se produjo tras los datos de la semana pasada que mostraban un fuerte gasto de los consumidores en octubre y noviembre. La Reserva Federal de Atlanta prevé que el Producto Interno Bruto aumente a una tasa anualizada del 5,4% en el cuarto trimestre.

La economía creció a un ritmo del 4,4% en el trimestre julio-septiembre, impulsada por el gasto de los consumidores y un menor déficit comercial. La inversión empresarial en bienes de equipo también contribuyó al ritmo de crecimiento económico más rápido de los últimos tres años.

(Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Juana Casas)