Los pedidos de ingeniería en Alemania se hundieron en septiembre

BERLÍN, 3 nov (Reuters) - Los pedidos de ingeniería alemanes se desplomaron en septiembre con un descenso porcentual de dos dígitos impulsado por un efecto base en el extranjero y efectos especiales puntuales del año pasado, según informó el lunes la asociación de ingeniería VDMA. Los pedidos globales cayeron un 19% interanual en septiembre al descender los pedidos nacionales un 5%, mientras que los procedentes del extranjero cayeron un 24%. Los pedidos de la zona euro bajaron un 13% en septiembre, mientras que los procedentes de los países socios no pertenecientes a la zona cayeron un 27%. Según el economista jefe de la VDMA, Johannes Gernandt, la caída se debió principalmente a un efecto de base en el extranjero y también hubo efectos especiales en septiembre debido a los pedidos de grandes plantas. Sin embargo, estos factores "no deben ocultar el hecho de que la industria de la ingeniería mecánica sigue experimentando una notable caída de la demanda y la infrautilización", dijo Gernandt. Esto solo se resolverá fundamentalmente cuando se resuelvan las numerosas crisis del comercio mundial, como las que rodean a los aranceles de EEUU, y se apliquen reformas en Alemania y Europa que realmente alivien la presión de las empresas, dijo. En el periodo menos volátil de julio a septiembre, los pedidos en general cayeron un 6%, los contratos nacionales un 3% y los extranjeros un 7%. SEPTIEMBRE VARIACIÓN global -19% interanual de los cuales en Alemania -5% interanual extranjero -24% interanual DE JULIO A SEPTIEMBRE -6% interanual de los cuales en Alemania -3% interanual extranjero -7% interanual

